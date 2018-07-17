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17 Temmuz 2018 11:55

İstanbul’daki ünlü AVM uluslararası alanda düzenlenen yarışmada finale kaldı

Uluslararası AVM sektörünün pazarlama oscarları olarak tanımlanan ICSC Solal Marketing yarışmasında, Carousel AVM finale kaldı.

İstanbul’daki ünlü AVM uluslararası alanda düzenlenen yarışmada finale kaldı

17 Temmuz 2018 11:55



Dünyanın dört bir yanından katılımın gerçekleştiği, her yıl düzenlenen Solal Marketing ödüllerinde bu yıl dünya genelinden 123 pazarlama kampanyası finale kaldı. Bu yarışta Türkiye’den ise, 32 kampanya finale adını yazdırmayı başardı. Carousel Alışveriş Merkezi, bu yıl yaşanmışlıkların değerini ön plana çıkaran ‘Carousel’le Hatıralarım’ yarışmasıyla ICSC-Pazarlama kampanyasına dahil olarak marka konumlandırma kategorisinde finale kalmaya hak kazandığını duyurdu.



Ödül kazanan projeler 27 Eylül’de Amsterdam’da gerçekleştirilecek olan pazarlama konferansında açıklanacak.




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