İstanbul’dan Amerika’ya, hayallerine uçacak öğrenciler belli oldu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amerika ISEWorld Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen ve İstanbul özelinde ’İstanbul’u Tanıt, Hayaline Uç’ olarak uygulanan 5’inci dönem proje yarışmasını kazanan öğrenciler ve öğretmenleri, Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Törende dereceye giren ekipler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Timur Tuğral, Ar-Ge Birimi Projeler Koordinatörü Figen Sekin ve ISEWorld Vakfı Amerika Müdürü Ted Lewis ile ISEWorld Kültürlerarası Lise Değişim Programları yetkililerinden ödüllerini alırken, Galatasaray Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Çiğdem Büke de törende hazır bulundu.

Birincilik ödülünü kazanan okul, Yavuz Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Proje danışmanı öğretmen Didem Sağ, öğrencileri Ömer Kardaş ve Fatih Çetin ile birlikte Amerika seyahatine katılmaya hak kazandı.

İkincilik ödülünü Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Projedanışman öğretmeni Erdoğan Akar, öğrencileri Abdulsamet Kaymaz ve Muratcan Hökenekile alırken; Proje danışmanı Öğretmen Tarık Buldu, öğrenciler Kerem Doğan Karakoç ve Nurseda Gökalp’in temsil ettiği Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi ekibi üçüncülüğü elde etti.

Hedef kitlesi İstanbul’da resmi ve özel tüm liselerde öğrenim gören öğrenciler olan yarışmada öğrenciler, şehirlerini tanıtan 3 dakikalık İngilizce video sunumları ile kıyasıya yarıştılar. Finalistler, jüri, halk oylaması ve ABD’de Kayıt Birimleri Ofis Departmanı kontrolünde internet üzerinden oylama yapan Amerikan okullarının oylarıyla belirlendi.