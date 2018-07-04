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04 Temmuz 2018 11:55

İstanbul’dan çaldığı otomobilleri Suriye’ye götüren 1 kişi suçüstü yakalandı

İstanbul’da çaldıkları otomobilleri düzenlediği sahte evraklarla sınırdan geçirerek Suriye’de satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı.

İstanbul’dan çaldığı otomobilleri Suriye’ye götüren 1 kişi suçüstü yakalandı

04 Temmuz 2018 11:55


Arnavutköy, Bayrampaşa ve Pendik ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlıklarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda otomobillerin bir kişi tarafından çalındığı görüldü. Güvenlik kamera kayıtlarından şahsın kimliği tespit edildi. Şüphelinin tespit edilmesinin ardından ekipler operasyon için harekete geçti. Çalıntı 3 otomobilin çekiciye yüklenerek İstanbul’dan çıkarıldığı esnada ekipler operasyon düzenleyerek şüpheli Murat Ö.’yü suçüstü yakaladı. Yakalan şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.


Sahte evraklarla sınırdan geçirdiği otomobilleri Suriye’de satacaktı


Ümraniye’de yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Murat Ö.’nün çaldığı otomobilleri sahte evraklarla Kilis’te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye sokacağı öğrenildi. Şüphelinin çalıntı otomobilleri Suriye’ye soktuktan sonra PYD kontrolünde bulunan bölgelerde satacağı belirtildi. Gözaltındaki şüphelinin çalıntı otomobilleri çalarak düzenledikleri sahte evraklarla Suriye’ye sokan şebekenin bir üyesi olduğu öğrenildi.


Çalıntı otomobiller sahiplerine teslim edildi


Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda ele geçirilen çalıntı otomobiller ise sahiplerine teslim edildi. Şüpheli Murat Ö. ise hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.




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