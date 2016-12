AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Türk Kızılayı tarafından Halep için başlatılan kampanyada toplanılan 221 tır yardım malzemesi dualarla yola çıktı. Tırların uğurlama törenine Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Türk Kızılayı işbirliğiyle Halep için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar düzenlenen törenle gönderildi. Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda “Kardeşlik Seferberliği” kampanyasında toplanan yardımların tırlarla gönderildiği uğurlama törenine Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, kızı Büşra Köylübay, gelini Seda Yıldırım, kardeşi ve Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Güngören Belediye Başkanı Ş. Yücel Karaman, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti ilçe başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.



“Bizim için Halep neyse Antep de odur”

Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Haleplilerin yaşadığı acılara Türkiye’nin duyarsız kalamayacağını belirterek, “Bizim için Halep neyse Antep de odur. Gözleri olup göremeyenlerden kulağı olup duymayanlardan, kalbi olup mühürlenenlerden olamayız. Bu insani yardımlar kadar Türkiye’ye sığınan kadın ve çocuklar ile ilgili sosyal entegrasyon adına çalışmalar yapmamız gerekiyor. Psikolojik destek çalışması yapmamız elzem görülüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesi’ni, AK Partili ilçe belediyeler ve AK Parti ilçe başkanlıkların Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı’na teşekkürlerimizi sunuyorum. Ama asil takdir alyansı bozdurup Halep’e yardım için gönderen insanımız hak ediyor. O an evine alacağı bir ihtiyaçtan feragat edip Halep’e yardım gönderen vatandaşımız takdiri hak ediyor. Aziz milletimize en kalbi kalbi şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Dünya seyrederken, devletimiz, milletimiz ve STK’larımızla biz bu acıya ortak olduk”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin savaş mağdurlarının acılarına ortak olduğunu belirterek, “Bugün Halepli kardeşlerimiz için kardeşlik ruhuyla bir araya geldik. Bizim Suriyeli kardeşlerimizle aramızda bir sınır ve bu sınırların çok daha ötesine giden gönül köprüleri vardı. Zor günlerinde de, aynı coğrafyayı, aynı inanç ve kültürü paylaştığımız kardeşlerimize elimizi uzattık. Bölge ayrımı, mezhep, din ve milliyet ayrımı yapmadık. Yanı başımızda kadınlar, çocuklar, masum siviller ölürken susmadık, susmayacağız. Savaşın, terörün gölgesinde kadınlar, çocuklar ölüyor. Çocuklar ölürken susulmaz. Beş yıldır süren savaşta 600 bin insan öldü. 12 milyon Suriyeli evlerini, yurtlarını terk etti. Türkiye, 5 milyon insanın başka ülkelere sığınmasına neden olan savaşta, komşularının yaşadığı bu büyük drama kayıtsız kalmadı. Bugün üç milyon Suriyeli kardeşimize Ensar bilinciyle ev sahipliği yapıyoruz. Onların evleri, şehirleri yıkıldı. Bir kültür, bir nesil yok edildi adeta. Yetmedi, kuşatma altında Halepli kardeşlerimiz açlığa mahkûm edildi. Kadınların gözyaşlarını, çocukların acı içinde ölümünü izledi dünya. Masum insanların canına, malına, iffetine kast edilirken, yardım tırları bombalanırken Suriye kendi yalnızlığına terk edildi. Suriyeli kardeşlerimize bu acılar yaşatılırken ve dünya seyrederken, devletimiz, milletimiz ve STK’larımızla biz bu acıya ortak olduk. Her zaman dualarımızda yer verdiğimiz kardeşlerimize, ülkemiz topraklarında ve gönlümüzde de yer açtık” dedi.



“Kahraman ve cömert bir milletimiz var”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı gibi Suriye genelinde bir ateşkes ilan edildi” diyen Bakan Kaya, “Türkiye’nin garantör ülke sıfatıyla izleyeceği bu ateşkesin, Suriyeli kardeşlerimiz için yeni bir umut, yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Allah’a hamdolsun ki, büyük bir devletimiz var. Kahraman ve cömert bir milletimiz var. İçeride hainlere, teröristlere karşı kahramanlık destanı yazan gazi bir milletimiz var. Bir taraftan 15 Temmuz’da hain darbe girişimini önlerken, tüm cephelerde teröristlerle çetin bir mücadele verirken, bir taraftan da Halepli kardeşlerimize sahip çıkıyoruz. Tüm cömertliğiyle büyük bir kardeşlik seferberliği başlatıyor. Halep’im yetimleri bizim yetimlerimizdir. Halep’in çocukları bizim çocuklarımızdır. Halep’in kadınları bizim kadınlarımızdır” şeklinde konuştu.



“Terörü ve savaşı bizim coğrafyamızın kaderi haline getirdiler”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ise yaptığı konuşmada, daha önce Bayırbucak Türkmenleri için yardım kampanyası yaptıklarını hatırlatarak, “Bizim kardeşlik coğrafyamız yine acılarla kıvranıyor. Kendi ülkelerinin ihtiyaçlarını, çıkarlarını bizim coğrafyamızda görenler bu coğrafyada kan ve gözyaşı üzerine maalesef terörü ve savaşı bizim coğrafyamızın kaderi haline getirdiler. Bizim coğrafyamızı kan ve gözyaşı ile yıkayanlar, yıllar önce televizyon ekranlarında buzulların arasına sıkışmış bir balığı haftalarca o ekranlarda bize gösterdiler. Adeta insanlıklarının reklamını yaptılar, sessiz kaldılar. Onlar duymasa da görmese de Suriyeli, Halepli kardeşlerimize Türkiye olarak biz sahip çıkacağız. İyiliğin, adaletin yanında olacağız. Halepli, Suriyeli kardeşlerimiz asla yalnız değildir” dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “İstanbul İl başkanlığımızın organizesinde gerçekten büyük bir yardıma Maltepe sahip ev sahipliği yaptı. İstanbul il başkanlığımız, İstanbul Kızılay Şube Başkanlığımız organizesinde başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere 25 AK Partili belediye ile birlikte vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle toplanan yardımları biraz önce buradan gönderdik. Rabbim sağ salim ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı nasip eylesin” dedi.

Konuşmaların ardından mazlumlar için dua edildi. Duaların ardından protokol üyeleri Suriyeli 20 çocukla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra içinde kıyafetten yiyeceğe kadar ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 221 tır Halep’e uğurlandı.