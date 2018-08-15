Aydınlatma sektöründe kritik bir öneme sahip aydınlatma tasarımına 360 derece bir bakış açısı sunacak olan zirvede, alanında uzman uluslararası 14 profesyonel konuşmacı yer alacak.

11’inci IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi 19-22 Eylül 2018 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde ulusal ve uluslararası arenadan, alanında önemli konuşmacıları ağırlayacak.

Hızla gelişen aydınlatma tasarımı sektörüne zirvenin önemli bir destek verdiğini belirten UBM Turkey IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, “Son 10 yılda hızla büyüyen nüfusumuzun ihtiyaçlarına cevap vermek için inşaat sektöründe ciddi bir büyüme gözlemliyoruz. Aydınlatma sektörünün de gelişmesine sebep olan bu büyümeye paralel olarak, özel projelerde aydınlatma tasarımının önemi daha iyi anlaşılmış ve değer bulumuştur. Ülkemizde hızla gelişen bağımsız Türk aydınlatma tasarımcılarını desteklemek amacıyla IstanbulLight Fuarı kapsamında, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’nin ikincisini düzenliyoruz. Beğenilen örnek projelerin sunumunu, sektörün gündemini, yerli ve uluslararası konuşmacılardan dinleyebilmenin; inşaat, müteahitlik, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ofisleri için heyecan verici olacağını düşünüyoruz. Aydınlatma Tasarımı’nın projelerde oluşturduğu farklılığı, verdiği prestiji görüp, ufkunu geliştirmek, aydınlatma tasarım camiasını tanımak isteyen özel sektörden yatırımcıları, bakanlıklardan, belediyelerden proje yatırım yöneticilerini zirveyi izlemeye davet ediyoruz” dedi.

Etkinliğe katılacak isimlerden PLD Türkiye - Ağustos Teknoloji Kurucusu Emre Güneş hem zirvenin küratörlüğünü üstlenecek, hem de etkinlikte yapacağı konuşmayla Aydınlatma tasarımcısı kimdir? sorusuna cevap arayacak.

Güneş, konu ile ilgili açıklamasında, “Aydınlatma tasarımcısı mesleği ilgiye muhtaç. 1950’lerde Amerika’da, 1980 sonrası Avrupa’da hızla yayılan meslek dernekleri, etkinlikleri, üyeleri ve temsilcilerine rağmen halen emekleme aşamasında. Her ne kadar her geçen gün daha fazla kabul görse de hala imza yetkisi olmayan bu anlamda henüz resmiyete kavuşamamış durumda. Ancak iyi aydınlatmanın neler yapabileceği, ışık ile sağlık, psikoloji, ticari başarı arasındaki ilişkiler biliniyor. Yani aydınlatmanın tasarlanması gerektiği açık. İşte bu etkinlik mesleğin bilinirliğine katkısı ve toplumun bilinçlendirilmesi anlamında çok önemli bir yere sahip. Konuşmacıların deneyimi, konuların çeşitliliği göz önüne alındığında içerik eminim katılan tüm profesyoneller için ufuk açıcı bir deneyim olacak” şeklinde konuştu.

Dünya çapında en iyi örnekler ve başarı hikayeleri zirve katılımcılarına sunulacak

Yapılan bilgilendirmede; zirve kapsamında; 25 yıldır bu alanda çalışan ve uluslararası çapta tanınan, Curiosity Group’tan Rogier van der Heide deneyimlerini paylaşacak. Studio Roosegaarde’den Daan Roosegaarde ise daha iyi bir dünya için insan, teknoloji ve mekanı bir arada ele alan yenilikçi yaklaşımını sunacak.

Ayrıca; Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) destekleriyle düzenlenen 11’inci IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi bu yıl Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT Ülkelerinden 8 bini aşkın sektör profesyonelini ağırlayacak ve 250’nin üzerinde firmanın en yeni ürün ve teknolojilerine ev sahipliği yapacak. Fuarla eşzamanlı düzenlenen IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi de dünyanın dört bir yanından profesyonellere kapılarını açacak.

Zirve programı şöyle;

21 Eylül 2018 Cuma

10:30 - 11:30 Aydınlatma Tasarımcısı Kimdir? - Emre Güneş

11:30 - 12:30 Sheraton Bamako Otel, Mali - Canan Baba & S. Funda Ataylar

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği Arası

13:30 - 14:30 Landscapes of the Future - Daan Roosegaarde

14:30 - 15:30 Mimaride Doğal Işık Kullanımı - Faruk Uyan

15:30 - 16:30 Galata Kulesi, İstanbul - Nergiz Arifoğlu

16:30 - 17:30 Bir Deneyim Olarak: Afrika - Zeki Kadirbeyoğlu

22 Eylül 2018 Cumartesi

10:30 - 11:30 Aydınlatma Tasarımcısı Ne Görür? - Korhan Şişman

11:30 - 12:30 Haydar Aliyev Modern Tahsil Kompleksi, Bakü, Azerbeycan - Dilek Şahin

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği Arası

13:30 - 14:30 25 Light Years - Rogier van der Heide

14:30 - 15:30 Aydınlatma Jargonu - Ali Berkman

15:30 - 16:30 Kapadokya Müzesi, Nevşehir - Onur Yiğit & Ömer Selçuk Baz

16:30 - 17:30 Tamamen Duygusal - Mustafa Seven