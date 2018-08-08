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08 Ağustos 2018 14:12

İstanbullular bu hafta eğlenceye doyacak

Watergarden İstanbul’da bu hafta gerçekleştirilecek birbirinden renkli etkinliklerle İstanbullular eğlenceye doyacak.

İstanbullular bu hafta eğlenceye doyacak

08 Ağustos 2018 14:12


Watergarden İstanbul, dopdolu bir programla İstanbulluları ağırlayacak. Türk Telekom Prime ile gerçekleşen Açıkhava Sineması’nda bu Perşembe saat 21.00’da teras katında gişe rekorları kıran aile filmi “Yeni Yıl Tehlikede” izleyici ile buluşacak.


Cuma günü ise ziyaretçileri eşsiz bir ışık gösterisi bekliyor. 20.30-22.00 saatleri arasında havuz katında gerçekleşecek etkinlikte,led ışıklı kostümleri, müzik enstrümanları ve jonglör gösterileriyle sirk ve canlı müzik korteji misafirlere görsel şölen yaşatacak.


Cumartesi günü gerçekleşen “Akustik Yaz Konserleri” kapsamında bu hafta uzun yıllar Burak Kut, Gökhan Türkmen, Sinan Erkoç ve Ajda Pekkan gibi önemli isimlerin vokalistliğini yapan“Deniz Sipahi” saat 20.30’da sahne alacak.


Yetişkinlerin yanı sıra çocukları da unutmayan Watergarden İstanbul’da Pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasında “Dondurmalar Mozaik Atölyesi” ile çocuklar kendi elleriyle rengarenk mozaikleri tasarlayacak. Tamamı ücretsiz gerçekleşecek etkinliklerle İstanbullular eğlenceye doyacak.




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