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07 Ocak 2017 22:28

İstanbullular evlerine kapanınca yollar boş kaldı

İstanbullular evlerine kapanınca yollar boş kaldı

07 Ocak 2017 22:28

İstanbul’da etkili olan kar yağışı vatandaşları evine kapattı. Dün gece yarısına kadar yüzde 90 seviyesine ulaşan trafik yoğunluğu bugün ise yüzde 5 seviyelerinde görülüyor.
İstanbul’da dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışıyla birlikte mesai çıkışında eve dönüş yolu İstanbullular için adeta çileye dönüşmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre dün gece yarısına kadar yüzde 90 seviyelerinde trafik bugün ise hiç yaşanmadı. Gün boyu ana halterlerin açık olduğu İstanbul’da akşam saatleri yollar adeta boş kaldı. İBB verilerine göre İstanbul’da bu akşam trafik yoğunluğun normalin de altında kalarak yüzde 5 seviyelerinde görüldü. Kar nedeniyle İstanbulluların eve kapanmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında da herhangi bir yoğunluğa rastlanmadı. Metrobüs ve otobüs duraklarının genel olarak boş olduğu gözlendi. Öte yandan dün akşam saatlerinde bastıran kar yağışı İstanbul genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.



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