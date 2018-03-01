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01 Mart 2018 08:18

İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı

İstanbul (İHA) – İstanbul’da gece etkisini artıran ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı

01 Mart 2018 08:18

Termometrelerin eksi 2 dereceyi gösterdiği İstanbul’da, vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.


İstanbul’da gece saatlerinden başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı kent kenelinde etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki kar birikintilerini temizledi. Kar yağışı nedeniyle stanbul’daki termometreler eksi 2 dereceyi gösterdi.



Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’e ait kar küreme araçları herhangi bir olumsuzluğa karşı yol kenarlarında hazırda bekletiliyor.




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