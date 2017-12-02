İstanbullular, yazdan kalma bir gün yaşadı

Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kendini dışarı attı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da etkili olan soğuk havanın ardından bugün ise adeta yazdan kalma bir gün yaşandı. Mont ve kabanlarıyla dışarı çıkan vatandaşların sıcaktan bunaldığı görüldü. Taksim Meydanı’nda havanın güzelliğini fırsat bilen vatandaşların bir kısmı fotoğraf çekilirken, bir kısmı da kuşları besledi. Güneşli bir hafta sonunun ardından önümüzdeki hafta havaların soğuması bekleniyor.

Hafta başında karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık hava tahmini verilerine göre, önümüzdeki hafta İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor. Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği hafta sonunun ardından gelecek hafta çarşamba günü hava sıcaklığının İstanbul’da 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Taksim Meydanı’nda esnaflık yapan Aydın Deniz, "Kışın gününü bitirdik. İstanbul’da yazdan kalma bir gün yaşıyoruz. Önümüzdeki hafta herhalde kar yağışı bekleniyor. Bu güzel havanın tadını çıkartalım. Mükemmel, müthiş güzel bir hava var" dedi.

Sıcaktan bunaldığı için montunu eline alarak yürüyen Şiyar Yıldız, "Birkaç gündür hatta birkaç haftadır hava soğuk. Bugünün de soğuk olacağını tahmin ettim ama hava bugün sıcak. O yüzden montu elime aldım. Kış mevsimini seviyorum. Soğuğu sıcaktan daha çok seviyorum. Hayatın ilerleyişi bakımından yağmur yağması gerekli" dedi.