Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 11:44

İstanbullular yeni yıla Watergarden İstanbul’da muhteşem su ve dans gösterisi ile girecek

İstanbullular yeni yıla Watergarden İstanbul’da muhteşem su ve dans gösterisi ile girecek

28 Aralık 2016 11:44

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul yeni yıl kutlamalarında ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Watergarden İstanbul’da , vatandaşlar yılbaşı kutlamasında muhteşem su gösterisi ile su ve dansın ahengine tanıklık edecek. Ayrıca dünyaca ünlü sanatçı Violin Kate ve korsan dansçılar havuz sahnesinde bir gösteri düzenleyecek.
Ziylan Gayrimenkul’un yatırımı Watergarden İstanbul, ilk yeni yılını farklı bir etkinlikle kutlayacak. Özel havuz şovları ve sürpriz etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli ve bir o kadar da eğlenceli bir yeni yıl kutlaması organize eden Watergarden İstanbul’da, 2017’ye İstanbullular harika bir giriş yapacak. Yılbaşı gecesi Watergarden İstanbul, Türkiye’de görülmemiş bir şova imzasını atmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek bu şov sayesinde su ve dansın muhteşem ahengine tanıklık edecekler. Performansıyla görenleri büyüleyen ünlü sanatçı Violin Kate’in ve korsan dansçıların havuz sahnesindeki gösterisi uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Çocuklar için özel etkinlikler!
Watergarden İstanbul’da ayrıca çocuklar için de keyifli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar saat 12.00 - 19.00 arasında kendileri için özel olarak hazırlanan etkinlik alanında birbirinden keyifli meslekleri tanıyabilecekleri meslek atölyelerinde hem eğlenecek hemde öğrenmenin tadını çıkarabilecek.
Ayrıca özel tasarımcılar tarafından hazırlanan birbirinden farklı ve renkli ürünlerin sergilendiği yeni yıl tasarım festivali, henüz yılbaşı hediyesi almamış olanlar için gün boyu hediye almak için değişik seçenekler sunulacak.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
3
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç