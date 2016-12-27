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27 Aralık 2016 19:52

İstanbullulara mesai bitiminde metro şoku

İstanbullulara mesai bitiminde metro şoku

27 Aralık 2016 19:52

Bağcılar Kirazlı-Yenikapı metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılınca, vatandaşlar istasyonlarda adeta izdihama neden oldu. Vatandaşlar, İBB’ye tepki gösterdi.
İş saati çıkışında evlerine gitmek için metroya yönelen vatandaşlar şok yaşadı. Bağcılar Kirazlı-Yenikapı hattını kullanan vatandaşlar metrodaki arızayla neye uğradıklarını şaşırdı. Kocatepe durağında bir metronun bozulmasıyla seferler gecikmeli yapıldı. Vatandaşlar metro istasyonlarında adeta izdihama neden olurken, bazı vatandaşların panik yaptığı görüldü. İBB’den bir açıklama yapılmazken,vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.



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