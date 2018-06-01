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01 Haziran 2018 16:15

İstanbulspor ile Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1.

İstanbulspor ile Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı

01 Haziran 2018 16:15

Lig ekiplerinden İstanbulspor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın istifasını kabul ettiğini açıkladı.


Lig’de bu sezonu 9. sırada tamamlayan İstanbulspor’da, teknik direktör ayrılığı yaşandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcı Yalçın Koşukavak ile yolların ayrıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Kulübümüz Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kariyerini geliştirmek üzerine yapmış olduğu plan ve program doğrultusunda, kulübümüz ile yolları ayırmak istediğini tarafımıza belirtmiş ve bugün itibari ile istifa ederek kulübümüz ile yollarını ayırmıştır.


Yalçın Koşukavak ve ekibine, bugüne dek kulübümüze yapmış olduğu unutulmayacak hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde nice başarılar elde etmelerini can-ı gönülden temenni ediyoruz.”


İstanbulspor, bu sezon 14 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 8 beraberlik sonucunda 50 puan toplamıştı. Yalçın Koşukavak, 2015-2016 sezonundan beri sarı-siyahlıları çalıştırıyordu.




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