İstanbul’u sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan yağışlı hava rüzgar öğle saatlerinden etkisini iyice arttırdı. Öğle saatlerinde aniden gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havanın da kararmasına neden oldu. Yağışın ve rüzgarın da etkisini arttırmasıyla beraber İstanbul genelinde çok sayı da çatı uçması yaşandı. Bulutların gökyüzünü kapladığı anla ise saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.Görüntüler de bulutların gökyüzünü kapladığı anlar an be an görülüyor.