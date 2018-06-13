İstanbul’u dumana boğan yangın havadan görüntülendi

Sarıyer Ayazağa’da 9 bin metrekare alanda kurulu kağıt ve kimyasal madde fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, fabrikadan çıkan kara dumanlar adeta gökyüzünü kapladı.

Kağıt ve kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın havadan da görüntülendi. Görüntülerde yanan fabrikadan dumanların yükseldiği görülüyor. Helikopterin yangına müdahalesi de havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de çıkan yangınla ilgili bilgilere yer verdi. İBB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sarıyer Ayazağa Mevkiinde 9 bin metrekare alanda kurulu kağıt ve kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın, İstanbul itfaiyesini alarma geçirdi. 14.57’ de alın ihbar üzerine hareket eden ekipler 15.04 olay yerine ulaştı. Yangının kısa sürede yayılma eyilimi göstermesi üzerine Avrupa ve Anadolu yakasındaki itfaiye gruplarından takviye istendi. Olay yerine 19 gruptan 50 araç 125 personel gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin diğer birimleri de alarma geçerek itfaiyeye destek veriyor. Yangının çevreye sıçraması önlendi. Söndürme çalışmaları sürüyor."