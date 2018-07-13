Esenler’deki açılışa, Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven de katıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde o gece büyük bir gazetecilik örneği gösteren İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) objektifinden çekilen fotoğraflardan oluşan “15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi” Esenler Dörtyol Meydanı’nda açıldı. Açılışa, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende 15 Temmuz gecesi yaşananların unutturulmaması ve gelecek nesillere anlatılmasının önemine dikkat çekildi. Ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Esenler Kaymakamı ve çok sayıda vatandaş fotoğrafları tek tek incelerken İHA İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven de fotoğrafların hikayesini anlattı. Fethullahçı terör örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlardan itibaren takip eden ve dünya televizyonlarına ulaştıran İHA’nın sergisinde çok sayıda fotoğraf yer alıyor. Sergide, Atatürk Havalimanı’ndan Boğaziçi Köprüsü’ne ve Kızılay Meydanı’na kadar İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çekilen birçok fotoğraf sergileniyor.

"Türk milletinin büyük direnişinin gösterdiği resimlerin sergisi"

15 Temmuz’un yıl dönümünde yapılan çalışmaların o gecenin unutturulmaması adına çok büyük önem taşıdığını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bugün 2 tane güzel etkinliğin açılışını yapıyoruz. Bir tanesi İhlas Haber Ajansımızın Türkiye genelinde 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili Türk milletinin büyük direnişini gösterdiği resimlerin sergisi, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"“İHA dünyaya duyurdu"

Darbe girişiminde bulunan kişilerin başının kesildiği gibi görüntülerin doğru olmadığını İhlas Haber Ajansı’nın dünyaya duyurduğunu ve canlarını ortaya koyarak çalışan tüm ekibi tebrik ettiğini belirten Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, "Esenler’de böyle bir sergi olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. İhlas Haber Ajansı’na teşekkür ediyoruz, tarihe düşülen notlar burada sergileniyor. Gerçekten çok çarpıcı fotoğraflar var. Şunu açık ve net söylemek istiyorum sadece fotoğraflayıp sergilemedi İhlas Haber Ajansı, o gün yapmış olduğu doğru habercilikle ve dünya ajanslarına geçtiği doğru resimlerle darbecilerin hiçbir zaman Türkiye’de etkin olmadıklarını tam tersi legal güçlerin kontrolü ama daha fazla can kaybı olmasın diye yavaş yavaş kontrol altına aldığını aslında İHA dünyaya duyurdu" dedi.

"İHA o gece Türk ve dünya televizyonlarına çok büyük içerik sağladı"

İHA’nın 15 Temmuz gecesi milletin refahı ve huzuru için büyük bir gazetecilik örneği gösterdiğini vurgulayan İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, "İHA o gece Türk ve dünya televizyonlarına çok büyük içerik sağladı, biz bunun unutulmasını istemiyoruz. O yüzden Esenler Meydanı’nda bu sene 2’ncisini düzenlediğimiz 15 Temmuz sergimizi açıyoruz. ’Unutmadık, Oradaydık, Unutturmayacağız’ isimli sergimizi İstanbul’un çeşitli yerlerinde ve Anadolu’da açıyoruz. Allah-u Teala bize bir daha böyle bir gece yaşatmasın. İHA olarak o gece bizim yapacağımız şey; gazetecilikti. Dünyaya ve Türkiye’ye olup biteni anlatmaktı, nitekim öyle yaptık. Öyle ki darbenin çirkin yüzünü darbeci askerlerin daha doğrusu kandırılmış teröristlerin neler yaptığını hemen medyaya taşımaya başladık. Umutların tükendiği anda gece saat 24.00 sıralarında acaba darbeciler başarılı mı olacak dendiği anda İHA çok önemli bir görüntü geçti. Pişman olmuş veya polisler tarafından gözaltına alınmış, teslim olmuş asker görüntüsü çektik. Bu çok önemliydi nereyse gecenin dönüm noktasıydı" dedi.

Eyüpsultan Meydanı’ndaki açılışa yoğun ilgi

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi tüm Türkiye’de yaptığı haberlerle demokrasiden yana olduğunu gösteren İhlas Haber Ajansı (İHA), o gece İstanbul ve diğer illerdeki olayları anlatan ‘Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" fotoğraf sergisini Eyüpsultan Meydanı’nda da açtı. Bu yıl 2’ncisi yapılan açılışa, çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Cuma namazı çıkışı sergiyi gezmeye gelen vatandaşlar, sergi alanında yoğunluk oluşturdu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da sergi alanını gezerek, fotoğrafları inceledi. Sergiyi gezen bazı vatandaşlar ise duygusal anlar yaşadı.

"O geceyi çok gerçek ve canlı bir şekilde aksettiren fotoğraflar çekilmiş"

İHA’nın Eyüpsultan Meydanı’nda açtığı fotoğraf sergisini çok anlamlı bulduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "15 Temmuz, milletimizin hafızasında her daim yer alması gereken çok önemli bir kırılma noktası diyebiliriz. Dolayısıyla bunu her türlü etkinliklerle milletimizin ve özellikle gençlerimizin hafızasında yer edecek şekilde yerleştirmek lazım. Bu anlamda sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler çok önemlidir diye düşünüyoruz. İhlas Haber Ajansı’nın fotoğraf sergisi de bu anlamda çok önemli, nokta atışı diyebileceğimiz çalışmalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Gerçekten o geceyi çok gerçek ve canlı bir şekilde aksettiren fotoğraflar çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğraf sergisini gezen birçok insanımızın da o geceyi yeniden yaşayacağını ve bundan sonraki yaşamımızda kalıcı izler bırakacak şekilde gönüllerine ve kalplerine çizgiler çizdireceğine de inanıyorum. İhlas Haber Ajansını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Taksim’deki sergiyi yabancı turistler de gezdi

İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan sergi Taksim Meydan’ında da vatandaşlarla buluşturuldu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide bazı vatandaşlar tek tek fotoğrafları incelerken, bazı vatandaşlar ise serginin fotoğraflarını çekti.

"Fotoğraflara bakınca o geceyi bir daha hatırladık"

15 Temmuz gecesinden sonra 1 ay boyunca nöbet tuttuklarını söyleyen Sırrı Çiğdem "15 Temmuz’ da biz babamla buraya bizzat geldik. Kasımpaşa’da oturuyoruz. Taksim’e çıktık. Kasımpaşa’ya indik. Kısıklı’ya gittik babamla. Benim doğum günüm de 16 Temmuz. 16 Temmuz’da ne yapacağımıza karar vermek için arkadaşlarla toplanmıştık. Eve geldiğimizde babamdan darbenin ne olduğunu öğrendim. Ondan sonra süreç başladı. Darbe püskürtüldü. Fotoğraflara bakınca da o anı bir daha yaşadık. Biz Taksim Meydanı’nda nöbet tutuyorduk. 1 ay boyunca her gün sabahlara kadar nöbet tuttuk" dedi.

15 Temmuz gecesinin bir demokrasi zaferi olduğunu söyleyen Mehmet Fatih Çiçek "Almanya’ da yaşıyorum. Burada şu an 3 haftalığına tatildeyim. Darbe gecesinde de tatile buraya gelmiştim. O gün yaşadıklarımı unutmam mümkün değil. Zaten unutulmaması gereken bir gece. Bizim için büyük bir demokrasi zaferiydi. Dünyaya kendimizi belli ettik. Orada birlik beraberlik ne demek herkese onu gösterdik. Benim için büyük bir gururdu. Orada yaşadıklarımız kolay değildi. Bu korku değildi. Bu ne gerekiyorsa çıkıp milletimizi savunmaktı. Hain insanlara karşı Cumhurbaşkanımızın yanında durmak, ülkemizin yanında durmak zorundaydık" dedi.