Yüzde 86’sı tamamlanan proje bittiğinde İstanbul’un en büyük ve modern meydanlarından biri olacak.

Çocuk oyun alanından miting alanı sahnesine, 1162 araçlık otoparkından kaykay pistine kadar en ince detayları düşünülen yeni meydanda gençlerin ücretsiz şekilde yararlanacağı millet kıraathanesi de yer alacak.

Kentsel dönüşümle çehresi değişen Bağcılar’a değer katacak yeni meydan ve otopark projesi hızlı bir şekilde ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2016 yılı Sonbaharda yapımına başlanan Bağcılar Belediyesi Meydan Düzenleme ve Zemin Altı Otoparkı inşaatının yüzde 86’lık kısmı tamamlandı. Geri kalan yüzde 14’lük bölümde ise kaba işler ve izolasyon işleri devam ediyor.

2018 yılı sonunda açılması planlanan yeni meydan ve otopark projesinde en ince ayrıntılarına kadar her şey hesaplandı. 55 bin metrekarelik alana yapılan yeni meydanda seyir oturma basamakları, oturma cebi, büfe, yeşil bant, kaykay pisti, çocuk oyun alanı ve miting sahne kurulum alanı bulunuyor. Dil evinin içinde bulunduğu bir millet kıraathanesi de bulunuyor. Kıraathanede gençler kitap, çay, kahve ve ikramlardan ücretsiz olarak faydalanacak.

“Meydan ve otopark projesi Bağcılar’a büyük bir değer katacak”

Üzerinde geniş yeşil alanın bulunduğu meydanın altına 1162 araçlık devasa bir otopark inşa edildi. Bağcılar’ın araç park sorununu büyük bir ölçüde çözecek olan yeraltı otoparkta asansör de bulunuyor. Sürücülere otoparktan metroya geçiş imkanı da sunuluyor. Ayrıca meydanın etrafında bulunan evlerin siluetleri ve kat yükseklikleri de aynı olacak.

Yeni meydana kavuşmanın heyecanı içinde olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Meydan ve otopark projesi Bağcılar’a büyük bir değer katacak. Hemşehrilerimiz için her açıdan modern bir meydan yapıyoruz. Tamamlandığında İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olacak. Meydan ilçe sakinlerimizin sevdikleriyle zaman geçirebileceği güzel bir alan olacak. İlçemize bu alanın kazandırılmasından ve desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’a teşekkür ediyorum” dedi.