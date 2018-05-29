İstanbul’un fethi Bayrampaşa’da coşkuyla kutlandı

yılı, cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han’ın asırlar önce otağını kurduğu Bayrampaşa’da coşkuyla kutlandı.

“Kutlu fethin” 565. yılı cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han’ın asırlar önce otağını kurduğu Bayrampaşa’da coşkuyla kutlandı. Fatih Parkı’nda düzenlenen kutlama programına Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, garnizon komutanı ile okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program öğrencilerin halk oyunları gösterileri ile sürdü. Programında sonunda, günün anısına, Başkan Atila Aydıner, ilçe protokolü ve öğrenciler toplu halde fotoğraf çektirdi.