İstanbul’un fethinin 565. yılı görkemli bir törenle kutlandı

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Unutulan fetih ruhu sizin sayenizde yeniden dirildi. Yeni Türkiye idealine güç ve kuvvet veren en önemli unsurlardan oldu. Biz sizin İstanbul sevdanızı kendimize rehber edindik. Bugün burada tarihin kırılma anının bir kez daha hatırlıyoruz” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethinin 565’inci yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Haliç Kongre Merkezi Sahilinde düzenlediği görkemli törenle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin yanı sıra çok sayıda Bakan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte sanat, spor camiasından ünlü isimler ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında iftar öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığının Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Ekibinin konseri büyük beğeni topladı. Okunan Ezan sonrası protokol üyeleri ve vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

Görkemli Video Mapping Fetih Gösterisi

İftar programının ardından İstanbul’un Fethinin 565’inci yılı kutlamaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetler Askeri Mehteran Birliği sahne aldı. Mehteran sonrasında ise kutlamalar için ışık, su ve lazerin birlikte kullanılarak hazırlanan video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Hazırlanan görkemli gösteri ise programa katılan vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Fetih Gösterisi için deniz yüzeyine platform kuruldu

Özel Fetih Gösterisi için sahilden ortalama 50 metre açıkta deniz yüzeyine özel platform kuruldu. 78x18 metre ölçülerindeki sahnede gerçekleştirilecek 3D mapping gösterisi için 20 dakikalık film hazırlandı. Programda su, ışık, lazer ve su perdesi gösterisi, 30x90 metre ölçüsündeki yüzer gösteri platformunda yapıldı. Hazırlanan platformda dünya tarihini değiştiren, bir çağ kapatıp başka bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han ile O’nun muzaffer, yiğit ve kutlu askerlerinin gerçekleştirdiği İstanbul’un Fethi yeniden canlandırıldı.

“Bugün burada tarihin kırılma anını bir kez daha hatırlıyoruz”

Fetih şöleninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul fetih yıldönümünde beraber iftar yapıyoruz. Fethin 565‘inci yılını kutluyoruz. Fethe sahne olan o tarihi ana şahitlik eden bir yer. Karadan yürütülen gemileri gören haliç burası, tarihin akışı burada değişti. Bir çağı kapandı, yeni bir çağ başladı. Güzel komutan Fatih Sultan Mehmet Han dünya sahnesine çıktı. Tarihin gördüğü en büyük devlet adamlarından biri olan fatih o günden bu yana irade ve erdem ve cesaretiyle ilham kaynağı oldu. Onu fetheden komutanı ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur Buyurmuştur Peygamber Efendimiz. En büyük övünç kaynağımız, biz onların torunlarıyız. Allah ordumuzu dev muhafaza etsin. Fethin bizim için anlamı kalın surları geçmek kaleleri zapt etmek değil, gönülleri kazanmak, adaleti, hakim kılmaktır. Fetih iyiliği sürekli hale getirmektir. Fetih zulmü sona erdirmektir. Fetih hiçbir zaman eskimeyen yenidir. Fetih Allah’tan başkasına boyun eğmemem ve her yerde onun adını yüceltmektir. Bunun için bizim medeniyetimizde mağdur galipler yoktur. İnsanların aklına kalbine ruhuna seslenen bir medeniyet böyle bir fetih le yükselmiştir. Müjdelenmiş bu şehrin her noktasında imzanız var. Unutulan fetih ruhu sizin sayenizde yeniden dirildi. Yeni Türkiye idealine güç ve kuvvet veren en önemli unsurlardan oldu. Biz sizin İstanbul sevdanızı kendimize rehber edindik. Bugün burada tarihin kırılma anının bir kez daha hatırlıyoruz. Aynı zamanda dünya mazlumlarına dua ediyoruz. Güçlü meclis güçlü hükümet, güçlü Türkiye mazlumlara kucak açmaya devam edecektir” dedi.