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28 Mayıs 2018 17:43

İstanbul’un Fethi’nin 565’inci yılı yarın görkemli bir törenle kutlanacak

565 yıl önce yeni bir çağ başlatan İstanbul’un Fethi, yeniden diriliş, yeniden yükseliş ruhuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile kutlanacak.

İstanbul’un Fethi’nin 565’inci yılı yarın görkemli bir törenle kutlanacak

28 Mayıs 2018 17:43

Haliç Kongre Merkezi Sahili’nde yarın saat 19. 30’da başlayacak organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle; Haliç Kongre Merkezi Sahili’ndeki alanda yapılacak programda, Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Ekibi bir konser verecek, ardından İstanbul protokolü ile devlet erkanının katılımıyla iftar programı gerçekleştirilecek. İftar sonrası ise Fetih’in 565’inci Yılı dolayısıyla “Özel Fetih Gösterisi” başlayacak.


İstanbul’un Fethi’nin 565’nci yılı Kutlamaları kapsamında TSK Askeri Mehteran Birliği sahne alacak ve kutlamalar için hazırlanan özel bir video mapping, ışık, su ve lazerin birlikte kullanıldığı görkemli bir Fetih Gösterisi gerçekleştirilecek.


Özel Fetih Gösterisi için sahilden ortalama 50 metre açıkta deniz yüzeyine özel platform kuruldu. 78x18 metre ölçülerindeki sahnede gerçekleştirilecek 3D mapping gösterisi için 20 dakikalık film hazırlandı. Programda su, ışık, lazer ve su perdesi gösterisi, 30x90 metre ölçüsündeki yüzer gösteri platformunda yapılacak. Dünya tarihini değiştiren, bir çağ kapatıp başka bir çağ açan büyük deha Fatih Sultan Mehmet Han ile O’nun muzaffer, yiğit ve kutlu askerlerinin gerçekleştirdiği İstanbul’un Fethi yeniden canlandırılacak ve tören alanındaki vatandaşlar ile televizyonları başındaki milyonlar bu kutlu ana tanık olacaklar.




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