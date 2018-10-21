İstanbul'un fethinin başladığı Aydos Kalesi havadan görüntülendi

İstanbul'un fethinin başladığı yer olarak bilinen Aydos Kalesi'ndeki yenileme çalışmaları devam ediyor. Kalede devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Sultanbeyli ilçesinin sınırları içerisinde bulunan ve İstanbul'un fethinin başladığı yer olarak bilinen Aydos Kalesi'ndeki çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar havadan görüntülenirken İstanbul'un en yüksek tepesi Aydos ormanlarının zirvesinde bulunan kalede 5 yıldır çalışmalar sürüyor. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 11 ve 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Aydos Kalesi'ndeki yenileme bittikten sonra kale tekrar turizme kazandırılacak.