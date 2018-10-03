İstanbul'un gezilecek yerleri çocuk filmiyle anlatılacak

İstanbul'da çekilen ve beyazperdeye aktarılan ‘İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi' filminin galası yoğun katılımla gerçekleşti. Film 5 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ile Neher Prodüksiyon tarafından beyazperdeye aktarılan “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi' adlı filmin galası yapıldı. İstanbul'da bir AVM'de yapılan filmin galası, aynı anda 9 salonda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Galaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte çok sayıda sanat dünyasından ünlü isim katıldı. İstanbul'u çizgi film ile anlatacak filmin aksiyon ve macera türündeki filmin çekimleri Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi gibi tarihi mekanlarında gerçekleştirildi.

“İstanbul'un gezilecek yerlerini çizgi film üzerinden anlatılacak”

Galada filmin oyuncularıyla bir araya gelerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul Muhafızları adlı çocuk filmi, biliyorsunuz daha önce çizgi filmi şeklinde televizyonlarda yayınlanan, aslında idari yapımcılığını iştirakimiz olan Kültür A.Ş. şirketi tarafından üstlenen bir film. Bu çizgi film önce İstanbul'u çocuklarımıza çok iyi anlatabilme, gezilmesi, görülmesi gereken yerleri çizgi film üzerinden anlatma adına başlanılan bir çalışma. Gördük ki, gerçekten ilgi çok fazla. En fazla izlenen filmler arasında yerini aldı. Özellikle kaçıran çocukların kayıt yaptırarak, daha sonra izlediği bir hal aldı. Onunla birlikte çocuklarla birlikte ailelerin de izlediği bir hal aldı. Öyle olunca biz de bu İstanbul Muhafızlarını çocuk sinemasına dönüştürme ve bir sinema filmi düşüncesi oluştu. Bugün burada galasını yapıyoruz. 5 Ekim itibariyle de sinemalarda yerini alacak” diye konuştu.

Başkan Uysal ve filmin oyuncuları soruların ardından toplu fotoğraf çektirdi.