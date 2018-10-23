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İstanbul'un göbeğinde UBER sürücüsüne yumruk ve tokatla saldırı kamerada

Sultanahmet’te kimliği belirsiz bir grup, güpegündüz önünü kestikleri bir UBER aracının sürücüsünü yumruk ve tokatlarla darp etti.

Sultanahmet'te kimliği belirsiz bir grup, güpegündüz önünü kestikleri bir UBER aracının sürücüsünü yumruk ve tokatlarla darp etti. Sürücünün darp edilme anı araç kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 14.30 sıralarında Fatih Sultanahmet Çatladıkapı'da meydana geldi. İddiaya göre, Çatladıkapı'da seyir eden Hakan Kayhan (45) isimli UBER sürücüsü ara sokaklardan Sultanahmet'e geldiği esnada kimliği belirsiz bir grup tarafından önü kesildi. Grup ardından camını açtırdıkları UBER sürücüsüne güpegündüz sokak ortasında yumruk ve tokatlarla saldırıp darp etti.


Güpegündüz yumruk ve tekmelerle saldırdılar


Darbe almaya başlayan sürücü kendini korumak için torpido gözündeki bıçağı eline aldı. Bıçağı gören grubun geri gitmesi üzerine camını kapatan sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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