İstanbul'un ilk Millet Bahçesi 8 Kasım'da açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan ile beraber Ataköy'deki tarihi Baruthane'de yapımına devam edilen Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Uysal, İstanbul'da yapımı ilk olarak tamamlanacak olan Millet Bahçesi'nin 8 Kasım'da açılacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve TOKİ Başkanı Ergün Turan, Ataköy'de bulunan tarihi Baruthane'de yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Büyük bölümü tamamlanan Millet Bahçesi'nde yetkililerden bilgi alan Uysal ve Turan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Uysal, Millet Bahçesi'nin 8 Kasım'da açılacağını belirterek, “Osmanlı Devleti'ne mühimmat olarak üretilen barutla burası gündemdeydi. Daha sonraki süreçte buranın kullanım şekli ile 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda yine burası kullanılıyor, kullanılmakta tabii o dönemlerde burası turizm alanı olmakla birlikte kullanım şekli turizm amaçlı, deniz ile birlikte verildiği kitleye hitap eden şekilde devam ediyor. Nihayetinde bu bölge TOKİ'ye geçtikten sonra TOKİ başkanımız buranın turizm alanı olmasına rağmen Büyükşehir Belediyemize protokol ile devretti. Burayı biz Millet Parkı olarak, yeşil alan olarak vatandaşlarımıza kullanım alanı olarak, İstanbullulara turist gibi değil kendi malı olarak Millet Bahçesi'ni gezme imkanı sağlayacak bir yere dönüştürüyoruz. Millet Bahçesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bütün bölgelerinde millet bahçeleri yapımı konusunda, özellikle de İstanbul'da Atatürk Havalimanı kaldırıldığı zaman yerine Millet Bahçesi olarak korunması ve buranın da tamamının yeşil alanlar korunması talimatından sonra biz de bu alanı yeşil alan olarak, Millet Bahçesi olarak planladık. İlk 100 günlük programa giren millet bahçelerinden birisi oldu. Bu 100 Günlük Eylem Planı içerisinde hızlı bir şekilde burayı planladık. Tabii şu anda 100 gün içerisinde de tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi önemli bir kısmı bitme noktasına geldi bu alan. 59 bin 719 metrekare, yani 60 dönüme yakın. İçerisinde tarihi tescilli yapılar var, baruthane kısmı ve etraftaki çevre ihata duvarları, bunlar tescilli tarihi binalar. Bu tescilli binalar da Anıtlar Kurulundan proje onayından sonra yine Millet

Bahçesi'nin içerisinde halkımızın kullanımında olacak. İçeriği ile ilgili Anıtlar Kurulumuzla da görüşüyoruz. Bu konuda uzmanlarla görüşüyoruz. Yine Millet Bahçesi ile bütünleşecek şekilde o tarihi mekanların da restorasyonu ve devamında yine burada milletin hizmetinde olacak. Hemen arkamızdaki kule o dönemde baruthaneye ziyarete gelen padişahların yetkililerin gelip burada kuleye çıkıp denetlediği, etrafı seyrettiği bir kule. Bu kulenin de restorasyonundan sonra Anıtlar Kurulunun onayladığı şekli ile kullanıma açmış olacağız. Burada şu anda Millet Bahçesi tartışması devam ediyor. Uzmanlarımız da bu konuda geçmişte Osmanlı'da millet bahçesinde neler olurdu, onlarla ilgili çalışmalar var. O çalışmalardan çıkan bazı sonuçlar var, o sonuçlardan olmazsa olmazları var. Eğer Millet Bahçesi ise coğrafi olarak bu yöreyi, bu coğrafyayı birebir tanımlayan, bu coğrafyanın ağaçları olmalı. Dolayısıyla biz de özellikle ağaçlar seçilirken bu bölgede yetişen, yani İstanbul'da yetişen, geçmişten beri bu bölgenin kültürünü yansıtan ağaçlar olacak ve aşağı yukarı 550 civarında burada ağacımız var. Burada sert zemin olmayacak. Sadece bu dışarıdan çevreyi dolaşan, özellikle de sahil boyunca diğer Millet Bahçesi'nin dışından da sahile gelenleri buradan kesintisiz bir şekilde devam edebilecek. Sahilde bir yürüyüş yolu olacak, diğer ara yollar sert zemin olmayacak, toprak olacak. Çocuk parkları da beton, demir aksamı olmadan ahşap çocuk oyun grupları olacak. Buraya gelenlerin ise ihtiyacı olan lavabo, tuvalet ihtiyacını karşılamak adına sol köşede bu ihtiyaçlar için bir yerimiz var. İçerisinde yine buraya gelenlerin günlük ihtiyacı olan küçük büfe, yani buraya gelen insanlar gelip yarım saatte ayrılmayacak, belki gelip gününün üçte birini, yarısını geçecek dönemler olduğu zaman su ihtiyacını, basit ihtiyaçları karşılayabilecek yerler olacak. Kaykay pistimiz olacak. Burada yine İstanbul'un her tarafında başlattığımız bisiklet kullanımına yönelik Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımız var. Bisiklet yolları ve o bisikleti kullanabilme imkanı sağlayacak bisiklet parkları kuruyoruz. Burada da elektrikli bisiklet olacak. Yine tabii diyeceksiniz ki Millet Bahçesi'nde elektrikli bisiklet nasıl olacak. Teknolojiyi de bir şekilde yeni yaptığımız yerlere de taşımamız lazım. Yine içerisinde bu belgeyi, bu coğrafyayı, İstanbul'u yansıtan bizim gül çeşitlerimiz, çiçek çeşitlerimizi yansıtan, hemen girerken sol tarafta bu şekilde bir alanımız olacak ve yaklaşık 12 çeşit çiçek ve baharatlı kokulu bitki olacak. Bunlar bahçeye girildiği zaman gerçekten ayrı bir hava oluşturacak. Millet Bahçemizin hemen girerken sağ tarafında meyve bahçemiz olacak. Bu coğrafyayı, İstanbul'u yansıtan meyve bahçeleri ve burada bu bahçeye gelen meyve yetişme dönemlerinde o bahçedeki meyve ağaçlarını çocuklarımız görebilmiş olacak" dedi.

İlk Millet Bahçesi'nin kimliği ile yapılacak diğer millet bahçeleri için de bir örnek olacağını söyleyen Başkan Mevlüt Uysal, "Burayı yaklaşık bir 15 gün sonra bitirmiş olacağız. Yani Kasım'ın ilk haftasında, 8 Kasım'da bitmiş olacak. Millet Bahçesi'nde olması gerekenleri burada bizim yaptıklarımızı, yaptıklarımızın kullanım şekilleri yine ortaya çıktı. Daha sonraki Millet Bahçelerinde de burası bir örnek teşkil edecek. Ben bu manada gerçekten İstanbul'da yapılacak Millet Bahçeleri içerisinde de ilk olan burasının İstanbulumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konuda İstanbul'a Türkiye'ye hedef gösteren ve yeşil alanları da özellikle Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi olarak korunmasını talimatını veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu konuda özellikle TOKİ'nin sadece burası değil yine Kartal bölgesinde oradaki kendilerine ait yerin Millet Bahçesi olarak yapılmasında, yine Kayabaşı bölgesinde, Başakşehir'de, Hadımköy'de, Pendik'te, yani biz TOKİ ile bu konuda Millet Bahçesi yapılabilmesinde gerçekten çok ciddi bir şekilde katkısı oluyor” dedi

TOKİ Başkanı Turan: “Baruthane TOKİ'nin elinde bulunan en kıymetli imarlı mülk”

TOKİ Başkanı Ergün Turan ise bu alanın Toplu Konut İdaresinin elinde bulunduğu en kıymetli imarlı mülk olduğunu belirterek, “Bu içinde bulunduğumuz alan bir defa 1991 yılından bu yana bütün bu aks turizm ve ticaret alanı olarak Planlar değiştiğiği bir yer. Şu anda da üzerinde yeşil alan olarak inşa ettiğimiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilen alan halihazırda planlar açıp baktığınızda inşai faaliyet yürütülebilecek bir yer. Burası Toplu Konut idaresinde elindeki Tabii Toplu Konut İdaresi milletin malıdır. Toplu Konut İdaresi elindeki Türkiye'deki en kıymetli imarlı mülk burasıdır aslında. Ancak İstanbul'daki benim çocukluğumda bu Şirinevler, Bakırköy civarında geçti. İşte bu bölgede geçmişte denize girilirdi bizim çocukluğumuzda. Burası dediğim gibi ihale edilmişti. Şu anda onaylı bir planı var. Yani buradan inşaat yapsanız yasal önünde bir engel yok. Biz burayı Büyükşehir Belediye Başkanı da beraber Cumhurbaşkanımıza gidip arz ettik, 'Efendim buranın yeşil alan olması İstanbul için önem arz eder' dedik. Cumhurbaşkanımızın büyük desteğiyle ve talimatlarıyla bir araya geldik, hemen de Büyükşehir Belediyesine 25 yıllığına burayı devrettik. Tek şartımız var; buranın yeşil kalma şartı. İnşallah şimdi onu Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüştük. Bu yeşil alan şartına göre de bir daha zaten bu ağaçtan dikildikten sonra buraya bir şey yapılması söz konusu değil. Ama planlara da bunun işlenmesi konusunda, burası Turizm Bakanlığı onaylı bir plan. İnşallah beraberce Turizm Bakanlığı onayına da buranın yeşil alan olmasını, rekreasyon yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak planlı işleyerek göndermiş olacağız. Bunu İstanbul adına burada yaşayan birisi olarak, yani çocukluğu, gençliği bu bölgede geçmiş birisi olarak önemli buluyorum" dedi.

"İstanbul'a yeni bir koru yapıyoruz"

İstanbul'a tıpkı Yıldız Parkı Korusu ve Emirgan Korusu gibi yeni bir korunun yapıldığını belirten Turan, “Pendik'te beraberce bir Millet Bahçesi, hatta millet korusu inşa ediyoruz. Bu konu yaklaşık Yıldız Parkı Yıldız Korusu büyüklüğünde ve tamamen denize hakim. İnşallah bir ay içinde ihalesini yapmış olacağız. Başkanım yani bir iki ay içerisinde inşaatı başlayacak. Aynen İstanbul Yıldız Parkı gibi, Emirgan Korusu gibi yeni denize bakan bir koru olacak. Millet Bahçesi'nin bir farklı konsepti orada yapılacak. Kayabaşı'ndaki inşallah parkımız birkaç ay içinde Büyükşehir Belediyesi açacağız ve onlara işletmeler için devretmiş olacağız. Aynı anda da Türkiye'de 22 tane Millet Bahçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından bize tevdi edildi, çalışmalarını yapıyoruz. Hemen akabinde şu anda birkaç ay içinde Diyarbakır'da, Batman'da, Samsun'da, Elazığ'da, İstanbul'da bu ihaleleri birkaç ay içerisinde tamamını başlatmış olacağız. Bu vesileyle bu Türkiye'de gerçekten belediyecilik ve şehircilik anlamında Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran seçimlerinde ortaya koyduğu bir vizyon. Türkiye'de bir değişimin de inşallah başlangıcı, yeni bir değişimin, yeni bir vizyonun başlangıcı olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve TOKİ Başkanı Ergün Turan, Millet Bahçesi'nde ağaç dikimi gerçekleştirdi.