Şehirlerin karmaşası içinde kadın ve çocuğa şiddetin ve istismarın anlatıldığı sıradışı oyuncuları kadrosunda bulunduran İstanbul'un Kadınları Kasım ayında seyirciyle buluşacak.

Akademi GOSA'nın kurucusu, oyuncu ve oyuncu koçu Eren Genç'in kaleme aldığı; şehirlerin karmaşası içinde, kadın ve çocuğa şiddetin, istismarın altını çizerek farkındalığı arttırmayı hedefleyen İstanbul'un Kadınları Kasımda sahne almaya başlayacak. Gerek konusu, gerek ismi ile oldukça dikkat çekici olan oyunun kadrosunda Begüm Dokel, Gülşah Sevilmiş Özçelik, Sinem Umaş, Eren Genç, Berk Kurtcan ve Oğul Güney Can gibi isimler yer alırken oyunun şarkıları özel olarak bestelenmiş.

Oyunun, başrollerinden biri de olarak ilk kez sahne tozu yutacak isim bir döneme damga vuran 'Gelinim Olur musun' yarışmasının en ünlü simalarından ve İşte benim Stilim yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş olacak. Oyunda 'bebek' karakteriyle sahne alacak Umaş, "Ben iyi bir oyuncu olmak istiyorum, bunun yolu da tiyatrodan geçiyor, bu benim için sadece bir oyun değil, işlediği konu itibariyle sosyal sorumluluk görevi, o yüzden oyuncular içinde, izleyiciler içinde çok özel bir deneyim olacak. Zamanı geldiğinde elbette sinema ve dizide de oynayacağım ama önce İstanbul 'un Kadınları" ifadelerini kullandı.