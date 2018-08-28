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28 Ağustos 2018 10:45

İstanbul’un Kırkpınar’ı bu hafta Arnavutköy’de gerçekleşecek

8’inci Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri, 1 Eylül cumartesi günü gerçekleşecek.

İstanbul’un Kırkpınar’ı bu hafta Arnavutköy’de gerçekleşecek

28 Ağustos 2018 10:45


Arnavutköy Belediyesi, İstanbul’un en büyük yağlı güreş organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Arnavutköy Belediyesi, Türklerin ata sporu yağlı güreşleri yaşatmak amacıyla, 8’inci Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri’ etkinliğini düzenliyor.


Hacımaşlı’da düzenlenecek yağlı güreşlerde Recep Kara, İsmail Balaban, Abdullah Güngör. Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Kırkpınar’ın birçok tanınmış ismi kıspet giyecek. Yağlı güreşler etkinliğinde 13 boyda 300’ün üzerinde güreşçi kol bağlayarak mücadele edecek.


1 Eylül cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak program kapsamında 15.00’te ise başpehlivanlık mücadelesi başlayacak.




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