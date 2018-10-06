İstanbul'un kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü Taksim'de törenle kutlandı

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve izleyiciler katıldı. Törende Cumhuriyet anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın hatıra defterini imzalaması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.