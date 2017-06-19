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19 Haziran 2017 16:03

İstanbul’un milyonluk Gürcü gaspçıları yakalandı

İstanbul’da, 5 farklı olayda 1 milyon TL’nin üzerinde gasp yapan Gürcü çete çökertildi.

İstanbul’un milyonluk Gürcü gaspçıları yakalandı

19 Haziran 2017 16:03

Çetenin şık kıyafetlerle kurbanlarını takip ettiği anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


İstanbul’un farklı ilçelerinde, özellikle banka ve döviz bürosu takipli konulara karışarak, yüklü miktarda gasp yapan bir grubun bilgisine ulaşan Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların verdiği bilgiler ve olay mahallerindeki kamera görüntüleri ışığında ilerleyen ekipler, gasp olaylarına karışan kişileri ve birbirleri ile olan bağlantılarını tespit etti. Tespit edilen bilgilere birkaç ev adresi ve araç plakası da eklenince operasyon için düğmeye basıldı. Eldeki bilgiler ışığında belirlenen evlere ve araçlara yönelik operasyonlarda Gürcistan uyruklu 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen M. J. (31), N. J. (39), T. S. (46), E. R. (54), ve M. G. (30) isimlerinde 5 şüpheli, sorguya alındı. Gürcü gasp çetesinin, şüphelilerin 1 yıl içerisinde Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinde 5 ayrı gasp olayından 1 milyon TL’nin üzerinde nakit para elde ettiği öğrenildi.Eş zamanlı operasyonla Kumburgaz, Beylikdüzü ve Fatih’te yakalanan 5 şüpheli, 17.06.2017 tarihinde sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Öte yandan gaspçıların kurbanlarını adım adım takip ettiği anlar kameralara yansıdı. Görüntüler gaspçılar şık kıyafet giyerek, gasp edecekleri kişileri adım adım takip ediyor.




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