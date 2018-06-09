İstanbul’un tek belediye konservatuarı ilk mezunlarını verdi

Diplomasını 4 aylık oğlu ile almaya gelen Gaye Gündoğdu törende dikkat çekti.

İstanbul’da büyükşehir dahil 40 yerel yönetim arasında tek olan Avcılar Belediye Konservatuvarı, bu yıl ilk kez 93 mezun verdi. Avcılar’da 4 yıl önce kurulan Belediye Konservatuvarı’nın ilk mezunları için Barış Manço Kültür Merkezi’nde diploma töreni düzenlendi.

Türk Müziği, Halk Dansları ve Tiyatro dallarında mezun olan öğrenciler Başkan Dr. Handan Toprak Benli’nin elinden diplomalarını aldı. Diplomasını 4 aylık oğlu Haydar Efe ile almaya gelen Gaye Gündoğdu törende yoğun ilgi gördü.

Öğrencilerine hitaben duygulu bir konuşma yapan Başkan Toprak Benli, sürece dair yaşadıklarını anlattı. Başkan Handan Toprak Benli, konservatuvarı açabilmek için orkestra müdürlüğünü kurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Başkan Toprak Benli, “Çünkü İçişleri Bakanlığı norm kadrosunda ‘Sanat Müdürlüğü diye bir birim bulunmuyor. Sadece Orkestra Müdürlüğü bulunduğundan biz de konservatuvar kurmak için bu müdürlüğü kurduk. Ancak her yıl belediye meclisinde bütçe görüşmelerinde bunu anlatmamız çok zor olmakta. Bu bütçenin sadece eğitim bütçesi olduğunu ve sadece öğretmen maaşından ibaret olan çok mütevazı bir bütçe olduğunu anlatmak zorunda kalmaktayız” dedi.

"Sanattan ödün veren toplum sağlıklı bir toplum olamaz"

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, İstanbul gibi büyük kentte sadece Avcılar’da belediye bünyesinde konservatuvar bulunmasının sanata verilen önemine ilişkin anlayışın göstergesi olduğunu vurguladı. Başkan Toprak Benli, “Avcılar kilometrekareye düşen insan sayısına en az bütçe ile hizmet veren belediyedir. Avcılar; kişi başına en az bütçeli ancak, konservatuvarı olan bir kent. Bu Avcılar’ı biz, bizi Acılar yapan anlayıştır. Biz biliyoruz ki, Mustafa Kemal Atatürk de, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yokluklara rağmen sanattan hiç ödün vermemiştir. Akademik eğitimi veren kurumları oluşturmuş, Cumhuriyet tarihinin en büyük sanatçılarını yetiştirilmesini sağlamıştır. Sanattan ödün veren toplum sağlıklı bir toplum olamaz” diye konuştu.

Bilimsel açıdan donanımlarını arttıran sanat ve takım sporları ile ilgilenen sağlıklı insanların suçtan uzak kaldığını, bu tür faaliyetlere katılanların özgüven de kazandığını ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Benli, “Yetenekli evlatları olduğu zaman ‘Eyvah’ diyen bir toplum olmak istemiyoruz” dedi. Yaptıkları bu çabaların çok da övgü almadığını paylaşmak istediğini belirten Başkan Handan Toprak Benli, şunları söyledi:

“2014 yılında göreve geldiğimizde ilk yapacağımız şeyler toplumun sorunlarını çözmeye yönelik kurumların kurulması oldu. Avcılar’ın en büyük sorunu imar planıydı. İstanbul 1’inci derece deprem bölgesinde ve Avcılar’ın yarısının imarı var, yarısının yoktu. İmarı olanların önünde de evlerini yenileme engelleri olduğu için imar planını yapmak üzere plan ve proje müdürlüğünü kurduk. Gençleri suç ve bağımlılıktan korumak gerektiğini göz önüne alarak sanat ve spora yöneltmeye çalıştık. Spor müdürlüğünü ve sanatı da kurumsallaştırırken akademileştirmek için konservatuvarını kurduk. Cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddete karşı Türkiye’de ilk kadın müdürlüğünü kurduk. Zabıtaya bağlı veteriner şefliği yerine veteriner müdürlüğünü kurup, donanımlarını arttırdık.”

Toplumun sanat ve sanatçıya harcamayı israf görülmemesi gerektiğini, en yararlı yatırımın eğitime yönelik olduğunu anlatan Başkan Handan Toprak Benli, “Sanat, bilgi, algınızla bu topluma ışık tutacaksınız. Avcılar Belediyesi Konservatuvarından mezun olmak bir misyon sahibi olup yetişmektir. Ekonomisi en az olan bir belediye bir konservatuvar açmış ve dünyanın en iyileri dediğim öğretmenleri tarafından yetiştirilmiş öğrencilersiniz. Sizler ‘ışığı gördünüz’. Gölgeyi gören adamlara gördünüz ışığı anlatacaksınız onlara. Toplumun umudusunuz” diye ekledi.