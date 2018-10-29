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İstanbul'un yeni havalimanının tabelası asıldı

İsmiyle ilgili birçok iddia ortaya atılan İstanbul’un yeni havalimanının tabelası asıldı.

İsmiyle ilgili birçok iddia ortaya atılan İstanbul'un yeni havalimanının tabelası asıldı. Açılışına saatler kalan havalimanının tabelasında 'İstanbul Havalimanı' yazması dikkat çekti.


İstanbul'un yeni havalimanının açılışına saatler kaldı. Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği yeni havalimanının isminin ne olacağı merak konusu olmuş isimle ilgili sosyal medyada birçok iddia ortaya atılmıştı. Havalimanına asılan tabelada İstanbul Havalimanı yazması dikkat çekti. Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul'un 3. havalimanının açılışını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.

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