İstanbul'un yırtıcı misafirleri

Yüksek dağların kayalık tepelerinde ve insanlardan uzak bölgelerde yaşayan Sakallı Akbaba, İstanbul'da ilk kez görüldü. İstanbul'un yırtıcı misafiri kuş fotoğrafçıları tarafından Beykoz Toygartepe'de görüntülendi.

Yırtıcı kuş göçü döneminin en iyi izleme noktalarından biri olan Beykoz Toygartepe'de yaklaşık 15 kişilik kuş fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi tarihi bir an yaşadı. Türkiye'de görülen 4 akbaba türünden biri olan Sakallı Akbaba ilk kez İstanbul'da görüldü. İstanbul'un yırtıcı misafiri kuş fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Yüksek dağların kayalık tepelerinde ve insanlardan uzak bölgelerde yaşayan Sakallı Akbaba, 1,30 metreye ulaşan boyu 2,90 metreye kadar uzanan kanat açıklığı ile en büyük yırtıcılar arasında yer alıyor. Leş ve canlıların arta kalan kemikleriyle beslenen Sakallı Akbabanın ömrü ise yaklaşık 40 yıl olarak biliniyor.

"Adeta uçan bir halı gibiydi"

Kuş ve Yaban Hayat Fotoğrafçısı Berat Akkaş: "O esnada alçak geçen Küçük Orman Kartallarını ve Yılan Kartallarını fotoğraflıyordum. Ağaçlık alanda bir karartı gördüm ve bize doğru yaklaştıkça devasa bir kuş olduğunu anladım adeta uçan bir halı gibiydi. Türü tanımlayıp Sakallı Akbaba olduğunu öğrendiğimizde hepimiz şaşırdık ve sevindik. Bugüne kadar İstanbul'da kaydı olmayan bir Akbaba türünü fotoğrafladığım için şanslıydım."

"Gözünüz gökyüzünde olsun"

Berat Akkaş İstanbullulara şöyle seslendi: "İstanbul dünya kuş göçü noktalarından biri ve önümüzdeki 2- 2,5 haftalık süreç oldukça hareketli ve yoğun geçecek, gözünüz gökyüzünde olsun. Yüzlerce Küçük Orman Kartalı, Yılan Kartalı, Büyük Orman Kartalı, Çakır, Atmaca, Şahin, Küçük Kartal gibi türleri görebilirsiniz."

"Böyle bir olaya tanıklık eden herkes çok büyük bir heyecan yaşadı"

Kuş Fotoğrafçısı ve Gözlemcisi Arda Dönerkayalı ise böyle bir olaya tanıklık eden herkesin çok heyecanlandığını belirterek, "Beykoz Toygartepe ve Çamlıca Tepeleri İstanbul'da sonbahar yırtıcı kuş göçünün izlenebileceği en önemli 2 alandır. Her sene Eylül ve Ekim aylarında buraya gelerek büyük kanatlı kuşların göçünü gözlemliyoruz ve fotoğraflıyoruz. Avrupa ve Afrika kıtaları arasında göç eden kuşların rotası üzerindeyiz. Bugün Beykoz Toygartepe'den Sakallı Akbaba geçti, fotoğraflarını çektik. İstanbul için ilk kaydı oldu. Böyle bir olaya tanıklık eden herkes çok büyük bir heyecan yaşadı. Üç sene önce de Kızıl Çaylak geçtiğinde benzer duyguları yaşamıştık" ifadelerini kullandı.

Alanda bulunun Alman kuş gözlemci Dieter Müller-Wichards ise şunları söyledi:

"Yaklaşık 60 yıldır kuşları gözlemliyorum ve son 15 senedir Çamlıca Tepesi'ne ve Toygartepe'ye bir çok defa geldim. Yırtıcı kuşların göç rotasında tercih ettiği yerler vardır, rüzgara göre hava şartlarına göre bu durum fark edebilir. Çamlıca Tepesi ve Toygartepe'nin yüksek olması ve rüzgar akımları içerisinde bulunması sebebiyle yırtıcı kuşlar bu alanı tercih ediyor."