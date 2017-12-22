İşte Fatih Terim’in alacağı ücret

5 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Ayrıca Terim’in alacağı ücret de belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın Terim’in transferiyle ilgili KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1 milyon Euro ve 2018-2019 futbol sezonu için 2 milyon Euro ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500 bin Euro başarı primi ödenecektir."