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İşte otoparkta bulunan konsolosluk aracı

Sultangazi’de bir otoparka bırakılan Suudi Arabistan Konsolosluğu’na ait araç kameralara yansıdı.

Sultangazi'de bir otoparka bırakılan Suudi Arabistan Konsolosluğu'na ait araç kameralara yansıdı.


Sultangazi'de İSPARK'a ait bir otoparkta bulunan Suudi Arabistan Konsolosluğu'na ait lüks araç, cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracın uzun süre önce otoparka bırakıldığı tahmin edilirken, üzerinde toz birikintisi oluştuğu görüldü. Polis ekiplerinin inceleme öncesinde aracın önünde bariyer koydukları gözlendi.

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