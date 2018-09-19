İşte Sinopluların mutlu olmasının 7 nedeni

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre 2014, 2016 ve 2017 yıllarında, Türkiye'nin mutluluk düzeyi en yüksek ili çıkan Sinopluların mutluluğunu sağlayan nedenler bir araştırmayla belirlendi. Araştırmaya göre Sinopluların mutluluğunda 7 faktör var.

ARGETUS Araştırma, TÜİK'in verilerine göre 2014, 2016 ve 2017 yıllarında, Türkiye'nin mutluluk düzeyi en yüksek ili çıkan Sinopluların mutluluğunu sağlayan nedenleri yine Sinoplulara sordu. Araştırma sonuçlarına göre Sinopluların mutluluğunda 7 önemli faktör var.

ARGETUS tarafından yüz yüze yapılan görüşmede 1188 Sinoplu'ya “Sizi Türkiye'nin en mutlu ili yapan sebepler nelerdir” şeklinde bir soru yöneltildi. Araştırmaya katılan Sinopluların verdiği cevaplarda 7 husus ön plana çıktı. Araştırmaya göre Sinopluları en mutlu il yapan sebepler ve oranları şöyle:

“Deniz, deniz ürünleri, orman ve doğal güzelliklerimiz bol” Yüzde 25

“Nüfusumuz az, trafik derdimiz yok, havamız temiz, stresimiz az” Yüzde 21,7

“Emekli ve yaşlıların yaşayabileceği bir şehirdeyiz” Yüzde 13,1

“Deniz ürünleri ve doğal ürünlerle organik besleniyoruz” Yüzde 12,4

“Hayat ucuz, geçim derdi az, kendi kendimize yetiyoruz” Yüzde 8,7

“Büyük kentlere uzağız” Yüzde 8,2

“Stres atacağımız sosyal ve kültürel imkanlarımız var” Yüzde 3,9.