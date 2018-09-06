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06 Eylül 2018 10:48

İsteyen herkese dünya vatandaşı olma fırsatı

Hızla değişen dünyada yeni yatırım fırsatları ya da çocuklarına daha iyi eğitim şartları arayanlar, vatandaşlık ve oturma programları konusunda danışmanlık hizmeti veren firmalar aracılığıyla taleplerine karşılık buluyor.

İsteyen herkese dünya vatandaşı olma fırsatı

06 Eylül 2018 10:48


Vatandaşlık ve oturma programları konusunda danışmanlık hizmeti veren firmalar taleplere yetişmekte zorlanıyor. İş hayatının sınırlarını Avrupa ya da Amerika’ya kadar genişletmek isteyen müteşebbisler artık amacına çok daha kolay ulaşıyor. Uluslararası faaliyet gösteren danışmanlık firmaları, talepte bulunanlara çok kısa sürede istedikleri ülkede oturum izni alıyor.


Vatandaşlık ve oturum programları şirketlerinin Türkiye temsilcisi Hardal Global’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Şekip Hardal, bu yöntemin Türkiye’de bir ilk olduğunu dile getirerek, “Mesela şu sıralar en çok istek İspanya için geliyor. İspanya’da bir adres ve bir kereye mahsus olmak üzere tek kişi için yaklaşık 25 bin euro, dört kişilik bir aile için ise 50 bin euro gibi bir rakamın banka hesabında gösterilmesi yeterli. Bu büyük fırsatın maliyeti 10 bin euro kadar” dedi.



Avrupa’da vizesiz seyahat


Danışmanlık hizmeti veren firmaların talep edenler adına başvuruları yapıp, işlemleri takip ettiğini belirten Hardal, işlemler ile ilgili çok kısa sürede sonuç alındığını söyledi. Binlerce yatırımcının danışmanlık firmaları üzerinden başka ülkelere açılma fırsatı bulduğunu aktaran Hardal, başvuru yapanların sadece İspanya’da oturma iznine sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşlarının sahip olduğu tüm imkânlara sahip olabildiğini ve vize ihtiyacı olmaksızın Avrupa’da seyahat edebildiğini kaydetti.




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