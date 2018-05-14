Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 21:23

İstiklal Caddesi’nde ABD ve İsrail protestosu sona erdi

İstiklal Caddesi’nde toplanan yüzlerce kişi, ABD’nin skandal bir kararla büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını ve İsrail güçlerince Gazze’deki protestolarda 52 kişinin öldürülmesini protesto etti.

İstiklal Caddesi’nde ABD ve İsrail protestosu sona erdi

14 Mayıs 2018 21:23


ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze’de protestocu kalabalığa ateş açılmasına tepkiler sürüyor. Gazze Şeridi’nde 52 kişinin şehit olduğu, yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı olaylara tepki gösteren yüzlerce kişi, akşam saatlerinde Beyoğlu Tünel meydanında bir araya geldi. ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, daha sonra Galatasaray Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Galatasaray Meydanı’nda ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan grupların temsilcileri tarafından basın açıklamaları yapıldı. Basın açıklamasının ardından kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç