İstiklal Caddesi’nde ABD ve İsrail protestosu sona erdi

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze’de protestocu kalabalığa ateş açılmasına tepkiler sürüyor. Gazze Şeridi’nde 52 kişinin şehit olduğu, yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı olaylara tepki gösteren yüzlerce kişi, akşam saatlerinde Beyoğlu Tünel meydanında bir araya geldi. ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, daha sonra Galatasaray Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Galatasaray Meydanı’nda ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan grupların temsilcileri tarafından basın açıklamaları yapıldı. Basın açıklamasının ardından kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı.