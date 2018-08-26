İstiklal Caddesi’nde Kızılderililere yoğun ilgi

Galatasaray Meydanı’nda Kızılderili kıyafetiyle müzik çalan gruba turistler yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul’un vazgeçilmez uğrak noktalarından olan ve her gün yerli ve yabancı binlerce turistin uğrak yeri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bu sefer Kızılderililer yerini aldı. Galatasaray Meydanı’nda üzerlerinde Kızılderili kıyafetiyle müzik çalan gruba turistler yoğun ilgi gösterdi. Çaldıkları şarkılarla turistleri eğlendiren grup izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Bazı turistler ise üzerlerinde Kızılderili kıyafeti olan müzik grubuyla hatıra fotoğrafı çekildi.