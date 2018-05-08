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08 Mayıs 2018 19:17

İstiklal Caddesi’nde restoran yangını korkuttu

İstiklal Caddesi’nde bulunan bir restoranın ikinci katında yangın çıktı.

İstiklal Caddesi’nde restoran yangını korkuttu

08 Mayıs 2018 19:17

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken İstiklal Caddesi’ni dumanlar kapladı.


Yangın, 18.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi Meşelik Sokak’ta bulunan bir restoranın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden restoranın fırın bölümünde yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar ve müşteriler hemen kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar oluşurken İstiklal Caddesi’ni dumanlar kapladı.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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