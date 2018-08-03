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03 Ağustos 2018 07:04

İstiklal Caddesinde silahlı kavga: 1 yaralı

İstiklal Caddesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İstiklal Caddesinde silahlı kavga: 1 yaralı

03 Ağustos 2018 07:04


Olay, 06.00 sıralarında İstiklal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden iki kişi arasında İstiklal Caddesinde sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahın kullanıldığı da kullanıldığı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde birçok boş kovan bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.




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