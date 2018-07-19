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19 Temmuz 2018 09:00

İstiklal’de balmumu vatman heykeli nostaljik tramvaya renk kattı

İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvaya binen yolcular, balmumu vatman heykelinin kullandığı tramvayla yolculuk yaptı.

İstiklal’de balmumu vatman heykeli nostaljik tramvaya renk kattı

19 Temmuz 2018 09:00

Zeki Müren’nin balmumu heykelinin de yer aldığı tramvayda yolculuk yapanlar geçmişe giderek keyifli anlar yaşadı.


Beyoğlu Belediyesi, İstanbul’un ve Beyoğlu’nun simgesi olan nostaljik tramvayda balmumu vatman heykeli sergilendi. Yolcular temsili olarak balmumu heykelin kullandığı tramvayla yolculuk yaptı. Aynı zamanda Zeki Müren’nin de balmumu heykelinin yer aldığı tramvayda yolculuk yapan vatandaşlar geçmişe giderek keyifli anlar yaşadı. Daha sonra balmumu heykeller Madame Tussauds’daki yerlerine konuldu.


Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da nostaljik tramvaya bindi. Tramvayla yolculuk yapan Başkan Demircan, "Beyoğlu İstanbul’un vitrini. Onun için buradaki sanatçılarımız, bilim adamlarımız, siyasetçilerimiz önemli şahsiyetleri vizyona çıkartan en önemli kurumsa Madame Tussauds. Bugün Türkiye’mizin en önemli şahsiyetlerinden Zeki Müren’i görüyoruz. Biz de mutluyuz. Vatmanımız var. O da hayatımızın bir parçası olan bir vatman. O da Beyoğlu’nun eskisine gönderme yaparak eski nostaljiyi burada hatırlatmış oluyor" diye konuştu.




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