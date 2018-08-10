İstinat duvarı arasında bulunan boruya sıkışan kedi böyle kurtarıldı

Özgürlüğüne kavuşan bir kedinin kurtarılma anı da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Pınar Cami Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvansever bir vatandaş dün akşam evinde oturduğu sırada kedi sesi duyarak dışarı çıktı. Bir süre etrafta dolaşan vatandaş, istinat duvarının içinde bulunan borunun içine sıkışmış bir kedi olduğunu fark etti. Bunun üzerine kediyi çıkarmak için bir süre uğraşan hayvansever, kendi imkanıyla kurtaramayacağını anlayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Ancak bugün saat 15.00 sıralarında aynı yerde başka bir kedi olduğunu fark eden hayvansever vatandaş, tekrar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kedinin duvar taşlarının arasında bulunan boruya sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine duvarı kıran ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkararak özgürlüğüne kavuşturdu. Yavru kedinin kurtarılma anı da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.