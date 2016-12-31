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31 Aralık 2016 13:59

İstinat duvarı çöktü, vatandaş tedirgin oldu

İstinat duvarı çöktü, vatandaş tedirgin oldu

31 Aralık 2016 13:59

Sultanbeyli’de bir inşaatın temelinden çıkarılan tonlarca toprağın baskı yaptığı istinat duvarı çöktü. Bir bina ve 2 otomobilin hasar gördüğü çökme olayı, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.
Battalgazi Mahallesi Reyhanoğlu Caddesi, Ceylanpınar Sokak içerisinde metrelerce yükseklikteki istinat duvarı çöktü. Duvarın hemen yanında bulunan inşaatın temelinden çıkan toprakların, duvarın üzerine doğru toplandığı ve bu yüzden baskı yaptığı görüldü. Gece saat 02.00 saatlerinde yaşanan olay sırasında bir bina ile 2 otomobil hasar görürken, sokak içerisinde bulunan diğer binalardaki vatandaşlar da tedirgin oldu. Olayın ardından belediyeye bağlı ekipler, güvenlik şeridi ile sokağı kapattı. Sokak içerisindeki binalarda oturan vatandaşlar ise geceyi komşularında geçirdi. Duvarın beton parçalarının hasar verdiği evin ve araçların sahibi Ahmet Döner, “Gece yarısı çöktü. Allah’dan gündüz olmadı. Yani gündüz olsa daha büyük olaylar olacaktı. Çünkü burası çok dolu oluyor. Duvarın arkasına toprak doldurdular, dolayısı ile perde çöktü. Zaten şu yan taraftaki evde boşaltıldı” dedi.
Hasan Döner isimli vatandaş ise “Manzarayı görüyorsunuz işte. Biz mağduruz. Buradan büyüklere sesleniyoruz. Burayı en kısa zamanda yapmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.



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