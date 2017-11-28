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28 Kasım 2017 13:44

İşyerinde çıkan yangını film izler gibi izlediler

Kağıthane Seyrantepe’de bir binanın plastik malzeme imalathanesi olarak kullanılan en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşyerinde çıkan yangını film izler gibi izlediler

28 Kasım 2017 13:44

İtfaiye ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında dumandan 1 kişi etkilenirken, sokağa dökülen vatandaşlar çalışmaları film izler gibi izledi.



Yangın, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Dumanlı Sokak üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, binanın plastik malzeme imalathanesi olarak kullanılan en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriden ve dışarıdan yapılan müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı olay yerinde bekledi.



Çalışmaları film izler gibi izlediler


Öte yandan yangın nedeniyle vatandaşlar da sokağa döküldü. Vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını adeta film izler gibi izledi. Yangın çıkan binanın yakınındaki bir kafeteryada bir vatandaşın yemek yemeye devam etmesi dikkat çekti. Yangını gören Serhat Mert, “Burası imalathane, muhtemelen elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri geldi, gerekli müdahaleleri yaptı. İçeride plastik malzemeleri var. Herhangi bir yaralı yok, dumandan bir kişi etkilenmiş. O da hastaneye gitti. Yangına müdahale ettiler” dedi.


Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.




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