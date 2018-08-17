İtalyan beyaz eşya grubu Türkiye’de büyümesini sürdürdü

Candy Hoover Türkiye CEO’su Servet Akkaynak, “Sektörümüzün en büyük üretim ihracat firmalarından biriyiz. 2017’de 188 milyon dolar ihracat yaptık. 2018 sonunda da 243 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Beyaz eşya sektöründe akıllı ürünleriyle öne çıkan İtalyan Candy Hoover Group’un Türkiye CEO’su Servet Akkaynak, dünyada Çin’den sonra ikinci en büyük beyaz eşya üreticisi konumunda olan Türkiye’de üretim ve ihracatta yatırımlara devam edeceklerini söyleyip Türkiye operasyonlarında yıl sonuna kadar yüzde 30 büyüme hedeflediklerini ifade etti.

“Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin yüzde 95’ini ihraç ediyoruz”

Avrupa’da beyaz eşyada akıllı ürünlerde pazar lideri olduklarını ifade eden ve üretim tesislerine dair bilgi veren Akkaynak, “Candy Hoover Group olarak Çin, Rusya, İtalya ve Türkiye’de üretim tesislerimiz var, bunun yanında farklı ülkelerde de endüstriyel ortaklıklarımız bulunuyor. En büyük üretim tesisimiz Çin’de. Türkiye’de ise Eskişehir’de yer alan 3 üretim tesisimizle bin 200 kişiyi istihdam ediyoruz ve grubun ikinci en büyük üretimini gerçekleştiriyoruz. Candy Hoover Türkiye olarak sektörümüzün en büyük üretim ihracat firmalarından biriyiz. 2017’de 188 milyon dolar ihracat yaptık. 2018 sonunda da 243 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi.

“Avrupa’nın perakendede en hızlı büyüyen beyaz eşya grubuyuz”

Akkaynak, “Sektörümüzde perakende satışlarda Avrupa’da son iki yılda en hızlı büyümeyi sağlayan grubuz, 3 ana markamız olan Hoover, Candy ve Rosieres ile başta Avrupa olmak üzere toplamda 2017 yılında yüzde 14 büyüdük. Bu yıl sonunda yüzde 16 büyüme hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Grup, son 5 yılda Türkiye’deki pişirici cihazlar ve kurutma makinesi fabrikalarına toplamda 35 milyon euro üzerinde yatırım yaptı.