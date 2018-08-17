Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 10:59

İtalyan beyaz eşya grubu Türkiye’de büyümesini sürdürdü

1 milyar TL’yi aşan ihracat cirosuyla Candy Hoover Group Türkiye, grubun Avrupa’daki üretim ve Ar-Ge üssü oluyor.

İtalyan beyaz eşya grubu Türkiye’de büyümesini sürdürdü

17 Ağustos 2018 10:59

Candy Hoover Türkiye CEO’su Servet Akkaynak, “Sektörümüzün en büyük üretim ihracat firmalarından biriyiz. 2017’de 188 milyon dolar ihracat yaptık. 2018 sonunda da 243 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi.



Beyaz eşya sektöründe akıllı ürünleriyle öne çıkan İtalyan Candy Hoover Group’un Türkiye CEO’su Servet Akkaynak, dünyada Çin’den sonra ikinci en büyük beyaz eşya üreticisi konumunda olan Türkiye’de üretim ve ihracatta yatırımlara devam edeceklerini söyleyip Türkiye operasyonlarında yıl sonuna kadar yüzde 30 büyüme hedeflediklerini ifade etti.



“Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin yüzde 95’ini ihraç ediyoruz”


Avrupa’da beyaz eşyada akıllı ürünlerde pazar lideri olduklarını ifade eden ve üretim tesislerine dair bilgi veren Akkaynak, “Candy Hoover Group olarak Çin, Rusya, İtalya ve Türkiye’de üretim tesislerimiz var, bunun yanında farklı ülkelerde de endüstriyel ortaklıklarımız bulunuyor. En büyük üretim tesisimiz Çin’de. Türkiye’de ise Eskişehir’de yer alan 3 üretim tesisimizle bin 200 kişiyi istihdam ediyoruz ve grubun ikinci en büyük üretimini gerçekleştiriyoruz. Candy Hoover Türkiye olarak sektörümüzün en büyük üretim ihracat firmalarından biriyiz. 2017’de 188 milyon dolar ihracat yaptık. 2018 sonunda da 243 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi.



“Avrupa’nın perakendede en hızlı büyüyen beyaz eşya grubuyuz”


Akkaynak, “Sektörümüzde perakende satışlarda Avrupa’da son iki yılda en hızlı büyümeyi sağlayan grubuz, 3 ana markamız olan Hoover, Candy ve Rosieres ile başta Avrupa olmak üzere toplamda 2017 yılında yüzde 14 büyüdük. Bu yıl sonunda yüzde 16 büyüme hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



Grup, son 5 yılda Türkiye’deki pişirici cihazlar ve kurutma makinesi fabrikalarına toplamda 35 milyon euro üzerinde yatırım yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç