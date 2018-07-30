itelligence Türkiye İK ekibine global ödül

İş uygulamaları alanında yazılım şirketi SAP’nin ekosistemindeki en büyük uluslararası iş ortaklarından olan itelligence, Türkiye’de gerçekleştirdiği insan kaynakları (İK) uygulamalarıyla global bir ödülü almaya hak kazandı. Yapılan şirket açıklamasına göre itelligence Türkiye İK ekibi, her yıl binlerce başvuru alan Global Business Excellence Awards (Küresel İş Mükemmelliği Ödülleri) kapsamında, 2018’in En Sıra Dışı İK Ekibi (Outstanding HR Team of 2018) seçildi. Jüri Başkanı, başarılarından dolayı İtelligence Türkiye İK ekibini tebrik etti. itelligence Türkiye, 1 yıl gibi kısa bir sürede çalışan memnuniyetini yüzde 10 arttırarak yüzde 77’ye yükseltti.

“En değerli varlığımız olan insan sermayesinden yola çıkıyoruz”

Açıklamada görüşleri bulunan itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, “Bu ödülü kazanan İK ekibimizin ve 630 kişilik itelligence Türkiye ailesinin önemli ortak bir yönü bulunuyor; Yaptığımız pek çok işte gerçek anlamda sıradışı bir performans sergiliyoruz. En değerli varlığımızın insan sermayesi olduğundan yola çıkarak, yeni yaklaşım ve uygulamalarımızın çalışan bağlılığına olan etkisi bizim için önemli bir gurur kaynağı. Global bir ödülle taçlandırılan İK uygulamalarımızın, son yılların en hızlı gelişen alanlarından biri olan bilişim sektöründe önemli bir örnek niteliğinde olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Çalışan memnuniyeti 1 sene gibi kısa bir süre içerisinde yüzde 77’e ulaştı”

Global Business Excellence Awards Jüri Başkanı ise İK uygulamalarını tamamen yenileyerek memnuniyet oranını artıran itelligence Türkiye ekibini tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

“itelligence Türkiye’nin yenilenen ve fonksiyonel olarak faydalı çalışmalar gerçekleştiren İK ekibini tebrik ediyoruz. Farklı bir yaklaşım sergileyerek çalışan bağlılığını artırmanın yanı sıra çalışan deneyimini uçtan uca standart hale getirmeyi amaçlayan itelligence; çalışanların işe alınması, geri bildirim sistemi, hakedişleri, öğrenme ve gelişim yolculukları gibi birçok aşamayı gözden geçirerek İK uygulamalarını tamamen yeniledi. Sonuç ise mükemmel. Çalışan memnuniyeti 1 sene gibi kısa bir süre içerisinde yüzde 77’e ulaştı.”