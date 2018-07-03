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03 Temmuz 2018 15:04

İtfaiye ekipleri, yavru kedi için seferber oldu

Kartal’da iki kafenin arasındaki demir sütunların arasına sıkışan kedi, iki gün sonra itfaiye ekipleri tarafının yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, yavru kedi için seferber oldu

03 Temmuz 2018 15:04


Edinilen bilgilere göre, Kartal sahilinde iki kafenin birleşimindeki demir sütunun içine yavru kedi sıkıştı. Yaklaşık iki gün boyunca miyavlama seslerini duyan kafe çalışanları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Cep telefonunda kedi sesi dinleterek yavru kediye ulaşmaya çalışan ekipler, bir yandan da sütunları kesmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda demir sütunun bir kısmını keserek kediyi kurtardı. Kedi veterinere teslim edilmek üzere Yakacık İtfaiye grubuna götürüldü. Hayvanlara karşı şiddet haberlerinin çoğaldığı günlerde, itfaiye ekiplerinin yavru kediyi kurtarma çabası takdirle karşılandı.




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