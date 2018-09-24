İtfaiye haftası İstanbul'da bir dizi etkinlikle kutlanacak

Kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. 24-28 Eylül tarihleri arasında İtfaiye şehitleri ziyaret edilecek, okullarda tatbikatlar yapılacak. Sultanahmet Meydanı'nda geleneksel Tulumbacılar gösterisi sergilenecek.

İtfaiye teşkilatı 304. Yaşını kutluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 24-28 Eylül İtfaiye Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Etkinlikler bugün saat 10.00'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. İtfaiyeciler daha sonra İtfaiye Şehit Aileleri, Huzur evi, Yaşlı Bakım Evi ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nu ziyaret ettiler. İBB İtfaiyesi ekipleri saat 11.30'da ise İtfaiye Araçları ile Şehir Turu yapacak.

25 Eylül Salı günü; Tulumbacılar, Sultanahmet Meydanı'nda saat 14.00'te gösteri gerçekleştirilecek. Her yıl gelenekselleşen gösteride dünyanın en eski itfaiyecilerinden olan tarihi tulumbacılar temsili bir yangına müdahale tatbikatı yapacak.

Kore'de düzenlenen 13. Dünya İtfaiye Oyunları'nda 1 kupa, 1 takım halinde gümüş madalya ile 24 altın, 27 gümüş ve 22 bronz madalya kazanan İBB itfaiye Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı ziyaret edecek. Program İBB Başkanlık Binası'nda saat 12.00'de gerçekleşecek.

26 Eylül Çarşamba günü; İtfaiye grupları arasında düzenlenen Masa Tenisi, Satranç, Bilardo ve Voleybol turnuvalarının finalleri yapılacak.

27 Eylül Perşembe günü; İBB İtfaiye teşkilatı mensupları Beşiktaş'ta bulunan İtfaiye Müzesini ziyaret edecekler.

28 Eylül Cuma günü; İtfaiye Şehitleri için Mevlid-i Şerif okunacak. Etkinlik saat 12.30'da Fatih İtfaiye Şehitler Camii'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 24-28 Eylül tarihlerinde her gün İtfaiye Şehir Aileleri, Huzur evi, Yaşlı Bakım Evi ve Çocuk Esirgeme Kurumu ziyaretleri ile engellilere yönelik itfaiye eğitimi ve okullarda yangın ve kurtarma tatbikatı programları düzenleyecek.

Bahçelievler, Bakırköy, Beykoz, Beyoğlu, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Silivri, Ümraniye'de meydanlara kurulacak stantlar ile itfaiye hizmetleri tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.