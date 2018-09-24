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İtfaiye Haftası'nda itfaiye ekipleri şehir turu düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye teşkilatının 304’üncü Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında, itfaiye ekipleri şehir turu düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye teşkilatının 304'üncü Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında, itfaiye ekipleri şehir turu düzenledi. Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği dahil şehirdeki bütün grup amirlikleri bölgelerinde şehir turu düzenleyerek İtfaiye Haftası'nı kutladı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye teşkilatının 304'üncü Kuruluş Yıl Dönümü programı kapsamında itfaiye ekipleri 24-28 Eylül tarihleri arasında bir dizi etkinlikler düzenleyecek. Bu etkinlikler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri şehir turu düzenledi. İtfaiye araçlarıyla konvoy halinde şehir turu yaptı. Beyoğlu İtfaiye İstasyonu'ndan yola çıkan ekipler, Beşiktaş-Kağıthane Tüneli'nden geri gelerek şehir turunu tamamladılar.

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