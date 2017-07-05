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05 Temmuz 2017 08:24

İtfaiyeci kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı

İstanbul Bağcılar’da bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen kediyi canını hiçe sayan itfaiyeci uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

İtfaiyeci kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı

05 Temmuz 2017 08:24


Bağcılar Meydan’da bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen kediyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinden bir itfaiyeci canını hiçe sayarak kurtardı. Metrelerce derin havalandırma boşluğuna düşen kedinin sesini duyan vatandaşlar ona yardım edip kurtarmaya çalıştı. Kediyi profesyonel destek olmadan kurtaramayan vatandaşlar çareyi itfaiyeyi aramakta buldu. Olay yerine gelen itfaiye edipleri kedinin düştüğü yere canını hiçe sayarak girip kediyi uzun uğraşlar sonucu kurtarabildi. Olay anını ise vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.




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