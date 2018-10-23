"İthal ürünlerin Türkiye'de rekabet şansı kalmadı"

Hakan Grup İcra Kurulu Başkanı Hakan Hacısoyu, artık Türkiye'de üretimin çok cazip hale geldiğini kaydederek, "Bu vergilerle ithalat yapmak mümkün değil" dedi.

Cars'tan Minions'a, Spiderman'den Barbie'ye çocuk karakterinin lisansıyla okul çantalarından beslenme çantalarına, valizlerden ayakkabı, terlik setlerine farklı tarzda ürün üreten Hakan Grup, İstanbul Hadımköy'de 20 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir fabrika kurdu. Şirketten yapılan açıklamada; yeni fabrikada yılda yedi milyon adet sadece sırt çantası üretilecek. Bunun yanında binlerce adet de diğer ürünlerin üretimi yapılacak.

"Hedefimiz uygun fiyatlı ürünler üreterek küresel markalara hizmet vermek"

Gümrük vergilerinin artması nedeniyle ithal ürünlerin Türkiye'de rekabet şansının kalmadığını belirten Hakan Grup İcra Kurulu Başkanı Hakan Hacısoyu, "Biz aslında üretici bir firmayız fakat ithalatın ucuz olması nedeniyle rekabette zorlanınca bir dönem ithalat yaptık. Fakat artık üretim çok cazip hale gelmiş durumda. Bu vergilerle ithalat yapmak mümkün değil. Çorlu ve İkitelli'deki üretimi de tek çatı altında toplayarak üretimin tamamını yeni fabrikamızda yapacağız. Hedefimiz uygun fiyatlı ürünler üreterek küresel markalara hizmet vermek. Dört hafta içinde Avrupa'nın her yerine ürün gönderebiliyoruz. Yabancı markalar Çin'de üretim yaptırdıklarında bu süre dört ayı buluyor. Ayrıca yuanın değerlenmesi nedeniyle Çin'de üretim pahalı hale geldi. Bu da bizim avantajımızı artırıyor. Diğer taraftan Türkiye'de 40 bin satış noktamız var" dedi.

"İmperteks kumaşları halen Çin'den ve Tayvan'dan ithal ediyoruz"

Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı firmalar üretimlerini kendilerinde yaptırarak aynı zamanda dağıtım kanalları aracılığıyla Türkiye pazarına da girebilecekleri söyleyen Hacosoyu, "Fakat, yan sanayi konusunda sıkıntımız var. Çanta yapımında kullandığımız imperteks kumaşları halen Çin'den ve Tayvan'dan ithal ediyoruz. Bu malzemeleri üreten firmalar var fakat bunların da fiyatları çok yüksek. Aksesuar ürünlerini de yine Uzakdoğu'dan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakan Grup ürünlerinin 31 ülkede satıldığını söyleyen Hacısoyu, bu yılki ihracat hedeflerinin 17 milyon dolar olduğunu, ancak bu rakamın önümüzdeki yıllarda çok daha artacağını ifade etti.