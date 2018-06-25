Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » İstanbul
  •  » İto Başkanı Avdagiç: “24 Haziran Seçimleriyle Türkiye Ekonomisi Otoban Hızına Kavuşacaktır”
25 Haziran 2018 09:15

İTO Başkanı Avdagiç: “24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır”

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem Milletvekilliği seçimleri ile büyük ve lider ülke olma yolunda, çok önemli bir eşiği geride bıraktığını söyledi.

İTO Başkanı Avdagiç: “24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır”

25 Haziran 2018 09:15



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem Milletvekilliği seçimleri ile büyük ve lider ülke olma yolunda, çok önemli bir eşiği geride bıraktığını söyleyerek, “Türk halkı büyük sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etmiştir” dedi.



1950, 1983 VE 2002 seçimleri gibi stratejik


Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Başkan Avdagiç, Türkiye’nin tıpkı 1950, 1983 ve 2002 seçimleri gibi son derece önemli ve stratejik bir seçim dönemini başarıyla ve güvenle tamamladığını vurguladı.



İTO Başkanı Avdagiç, “Geçen 16 yılın tecrübesi ve ortaya konulan büyük başarılarla oluşan ekonomik birikim, artık Türkiye’yi yeni bir kulvara ve eşiğe taşımıştır. Bu eşik de 24 Haziran seçimleriyle birlikte başarıyla geçilmiştir. Tabiri caizse, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır” ifadesini kullandı. Başkan Avdagiç, siyasal istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın ve güvenin olmasının mümkün olamayacağını hatırlatarak, “Türk iş dünyası olarak hepimiz bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmalıyız" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç